Turismo en Córdoba: el pueblito con río de aguas transparentes y extensas playas de arena

Se ubica a solo 50 km de Córdoba Capital, directo por la Ruta Provincial 5, y es el destino perfecto para unos días de descanso y relax.

Las aguas del río Anisacate son el atractivo principal de este destino.

Córdoba se posiciona como uno de los mejores destinos para el verano en Argentina, con destinos ocultos entre su paisaje serrano. Villa Los Aromos es una pintoresca villa serrana en el Valle de Paravachasca. Ubicada entre Villa La Bolsa y La Serranita, es un lugar ideal para el descanso familiar y el contacto directo con la naturaleza.

Este paraíso serrano que se presenta como el refugio definitivo para quienes buscan desconexión total . Es una pequeña comuna, rodeada de sauces criollos, algarrobos y pinares, con el río Anisacate como el gran protagonista; sus aguas cristalinas son ideales para refrescarse durante el verano .

Las extensas playas de arena al costado del río invitan a descansar bajo la sombra de su frondosa arboleda. A diferencia de otros destinos en Córdoba, en este lugar el tiempo transcurre al ritmo de las caminatas por la costanera y los imperdibles atardeceres frente al río .

Villa Los Aromos está ubicada en el Valle de Paravachasca , entre las localidades de Villa La Bolsa y La Serranita. Se encuentra a solo 50 km de Córdoba Capital por la Ruta Provincial 5, lo que la convierte en un destino excelente incluso para una escapada de un día para quienes están pasando su verano en la provincia. Su entorno natural invita a disfrutar la verdadera calma serrana .

El Río Anisacate es el atractivo principal indiscutido del pueblo. Sus aguas son mansas, transparentes y frescas, ideales para disfrutar durante el verano. En la zona hay distintos balnearios y podés visitar lugares clásicos como La Curva, Los Patos, Los Chorritos y La Cascada .

A lo largo de la costanera encontrás amplias playas de arena y algunas "ollitas" naturales para nadar. En verano, muchos sectores cuentan con servicios de asadores y alquiler de sombrillas.

Villa Los Aromos

La villa tiene un entorno boscoso muy rico compuesto por sauces criollos, algarrobos y pinares, ideal para realizar senderismo. En la zona del río y las piedras, todavía se pueden observar morteros pertenecientes a los antiguos pobladores Comechingones. El terreno ondulado y las calles arboladas son perfectas para recorrer la zona a caballo o en bici.

Es imperdible visitar el Paseo Germán Cubi, la vieja usina del pueblo y la Capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro, puntos que relatan el origen de esta comunidad. Aunque la villa es pequeña, en sus alrededores, como en Anisacate o La Bolsa, encontrás excelentes casas de té, parrilladas y restaurantes de comida típica cordobesa.

Cómo llegar a Villa Los Aromos

Desde Córdoba, hay que salir de la ciudad por la Ruta Provincial 5 en dirección sur, hacia Alta Gracia. Luego continuar por la misma ruta pasando Villa La Bolsa hasta visualizar el ingreso a la villa.

El trayecto desde CABA es de aproximadamente 750 km, empezando el recorrido por la Ruta Nacional 9 hasta la ciudad de Córdoba. Desde allí se conecta con la RP 5, completando el viaje en unas 8 horas y media.

Otra opción es ir en micro desde la Terminal de Retiro hasta Córdoba. Existen numerosos servicios de corta y media distancia que salen desde la Terminal de Córdoba que tienen parada directa en Villa Los Aromos.