El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Su cocina de autor aporta una propuesta innovadora al barrio de Villa Crespo, con ingredientes de calidad y combinaciones arriesgadas.

Villa Crespo fue tomando un rol cada vez más importante en el escenario gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires . Allí aparecen propuestas ingeniosas como Mambo Restorán , un restaurante que ha logrado darle una segunda oportunidad a una imponente estructura donde funcionaba una fábrica; hoy se erige como un destino imperdible para los amantes de la buena mesa.

Es un restaurante 100% cocina de autor , con una carta con propuestas diferentes para la noche y el día. Si bien tiene un menú acotado, cada uno de sus platos está pensado cuidadosamente para sorprender con un sabor único e ingredientes de calidad.

Mambo no busca seguir una moda pasajera, sino honrar con su gastronomía de vanguardia la transformación de un barrio que está reconvirtiendo sus antiguos galpones en polos creativos. El diseño integra una cocina abierta que permite a los comensales ser testigos de la elaboración minuciosa de cada pedido. La carta se define por una identidad nacional contemporánea , donde los productos de estación y las técnicas modernas se encuentran con el fuego de la parrilla y el horno .

Con techos que se elevan hasta los once metros y una estética donde el hormigón es el protagonista, este lugar logra ofrecer un espacio acogedor. Lejos de ocultar su origen, el local celebra su memoria industrial manteniendo piezas icónicas, como un distintivo montacargas de color amarillo que todavía decora el ambiente.

Mambo Restoran se encuentra en Malabia 820, Villa Crespo , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A solo 300 metros de la Avenida Corriente s, este restaurante se ubica en una de las zonas más transitadas del barrio.

Abre de miércoles a sábado de 11.30 a 15 horas y de 19 horas hasta la medianoche. Los domingos está abierto únicamente durante el mediodía, en el horario de 12 a 16, y los martes por la noche, de 19 a 00 horas.

Qué pedir en Mambo Restorán

Entre sus opciones más destacadas, se pueden encontrar creaciones que juegan con texturas y sabores vegetales, como los espárragos horneados acompañados de ensalada de huevo, o una refrescante lechuga realzada con remolacha y crema de maní. Para quienes buscan sabores más intensos, la marucha asada con hierbas y tomates es una elección predilecta. También ofrecen clásicos infalibles como hamburguesas y pollo a la parrilla con papas fritas.

mambo.restoran Tartare con chips en Mambo Restorán. @mambo.restoran

En el menú de noche, destaca el tartare que se sirve con chips de papa, sal de alcaparra y perejil. Entre su oferta de pasta artesanal, los cavatelli con pomodoro, albahaca fresca y queso de larga maduración y la pasta rellena de langostinos son propuestas para deleitar el paladar.

La experiencia culmina con postres ingeniosos que desafían lo convencional, como su alfajor helado, que incorpora notas de miso y chocolate junto al clásico dulce de leche.

Cómo llegar a Mambo Restorán

Varias líneas tienen paradas a pocas cuadras del restaurante, especialmente sobre las avenidas Scalabrini Ortiz, Córdoba y Corrientes. Algunas de ellas son: 15, 24, 55, 106, 109, 110, 127, 140, 145, 151 y 168.

Otra posibilidad es ir en tren hasta la estación de Villa Crespo y combinar con el colectivo 55 o 127 para acercarte hasta el lugar. Para quienes prefieren el subte, la estación Malabia - Osvaldo Pugliese de la Línea B es la más cercana.