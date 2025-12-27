Turismo en Córdoba: el oasis serrano poco explorado que tiene un río para calmar la mente

Este pequeño pueblo es poco conocido, pero se destaca por su tranquilidad y excelente gastronomía. Se encuentra junto a un río de aguas cálidas y tranquilas, con propiedades termales, perfecto para toda la familia.

La provincia de Córdoba es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para pasar el verano 2026. De la sierra al lago, pasando por las cascadas , hay paisajes y actividades para todos los gustos. Y lejos de los lugares más concurridos, se destaca un oasis serrano poco explorado que tiene un río para calmar la mente.

Se trata de la comuna de Panaholma, ubicada cerca de Villa Cura Brochero y a la vera del río del mismo nombre. Es un pueblo pequeño, tranquilo y con pocos habitantes, pero que seduce con su calidez y gastronomía, y está pensado para garantizar un descanso sin estrés.

En Panaholma, la suavidad de las playas junto al río se combina con la rusticidad de las sierras para crear un lugar único. Sus aguas templadas y serenas, con algunos beneficios propios de las termas, son perfectas para pasar el día con toda la familia y escapar del calor cordobés.

La comuna de Panaholma queda en el noroeste de la provincia de Córdoba, en el Valle de Traslasierra. Se ubica unos 10 kilómetros al norte de Villa Cura Brochero y unos 160 kilómetros al sudoeste de Córdoba capital. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de casi 850 kilómetros.

Oculta en el norte del Valle de Traslasierra, donde los paisajes son más agrestes, Panaholma aparece como un oasis de tranquilidad gracias a sus playas y balnearios. Su principal atractivo es el río Panaholma, uno de los más anchos y largos de la región, famoso por sus aguas mesotermales.

A lo largo de su costa se encuentran playitas y balnearios perfectos para disfrutar con toda la familia, como Las Tablitas, el Municipal de Villa Cura Brochero, Los Cedros y Las Maravillas. Río arriba hay ollas más profundas para los visitantes que se animen a hacer clavados y buscar un poco de adrenalina.

También se puede practicar trekking, cabalgatas y hacer avistaje de aves. En el ingreso al pueblo, el Monumento a la India Panaholma recibe a los visitantes. Ya dentro de sus calles, se destacan la capilla Nuestra Señora del Rosario y locales que sirven excelentes pizzas, picadas, pollo y chivito al horno.

Cómo llegar a Panaholma

La manera más fácil de llegar a Panaholma desde la Ciudad de Buenos Aires es ir en avión hasta Córdoba capital y, desde allí, ir en colectivo hasta el pueblo. Para hacer el viaje en auto desde CABA, hay que tomar la Autopista Panamericana/Ruta 9 y luego la Autopista Rosario-Córdoba hasta Río Segundo. Desde Alta Gracia, hay que tomar la Ruta Provincial 34 y luego la Ruta Provincial 15. Son aproximadamente 10 horas de viaje.