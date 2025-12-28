28 de diciembre de 2025 Inicio
Cómo es Piriápolis, la playa de Uruguay que se destaca en todos los veranos y tiene para hacer de todo

Naturaleza, historia y actividades conviven en un mismo lugar. Una opción ideal para disfrutar del verano sin alejarse de todo.

Cuenta con una mezcla de paisajes naturales

Cuenta con una mezcla de paisajes naturales, legado histórico y actividades recreativas.

  • Destino costero uruguayo con playas extensas, cerros y una identidad histórica marcada
  • Fundada a fines del siglo XIX, conserva construcciones emblemáticas y símbolos únicos
  • Ofrece actividades al aire libre, deportes, recorridos naturales y propuestas culturales
  • Cuenta con buena accesibilidad, eventos gastronómicos y opciones para todo tipo de viajeros

Piriápolis es uno de los balnearios más tradicionales de Uruguay y se afianza cada temporada como una opción atractiva para quienes buscan descanso, naturaleza y múltiples propuestas en un mismo lugar. Su perfil junta playas amplias, cerros imponentes y un entorno urbano con fuerte identidad propia.

San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.
Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias

Ubicada en el departamento de Maldonado, esta ciudad costera nació a fines del siglo XIX y fue pensada desde sus orígenes como un destino turístico integral. A diferencia de otros puntos del litoral, su desarrollo estuvo marcado por una planificación previa y una impronta cultural que aún se percibe en su arquitectura y en su trazado urbano.

piriapolis

Así es Piriápolis, el destino de Uruguay perfecto para visitar en verano

El balneario fue fundado en 1890 por Francisco Piria, un empresario visionario que inicialmente lo denominó Balneario del Porvenir. Con el paso del tiempo, aquel proyecto ambicioso se transformó en una ciudad que conserva gran parte de su esencia original y una identidad muy definida.

Entre sus construcciones más representativas se destacan la extensa rambla costera, inspirada en la de Biarritz, el histórico Argentino Hotel, que durante décadas fue el más grande de Sudamérica, y el Castillo de Piria, un edificio cargado de simbolismo y misterio que forma parte del patrimonio local.

Las playas se extienden a lo largo de unos 25 kilómetros de costa, desde el arroyo Solís hasta Punta Negra. En ese recorrido aparecen opciones muy valoradas por los visitantes, como Playa Grande, Playa Verde, Playa Hermosa, Las Flores y Bella Vista, todas con arenas claras y aguas limpias que reciben turistas de distintos puntos de América Latina y Europa cada verano.

piriapolis

El entorno natural invita a realizar actividades al aire libre durante todo el día. Se pueden practicar deportes náuticos, pesca y propuestas recreativas, además de recorrer los cerros a pie o en bicicleta. Uno de los atractivos más particulares es el sistema de aerosillas, único en la región, que permite disfrutar vistas panorámicas del paisaje.

La oferta gastronómica está muy ligada al mar y a las tradiciones locales. A lo largo del año se desarrollan eventos donde se destacan los productos regionales, como la Paella Gigante que se realiza cada diciembre. A eso se suman actividades deportivas y culturales que refuerzan el perfil activo del destino.

Piriápolis

Otro punto a favor es su conectividad. Piriápolis puede alcanzarse fácilmente por vía terrestre y cuenta con puerto propio. Además, se encuentra a unos 81 kilómetros de Montevideo y a 38 kilómetros de Punta del Este, lo que hace más fácil su acceso desde distintos puntos del país.

