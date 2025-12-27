Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026 Esta fusión entre turismo rural y experiencias costeras responde a una tendencia creciente entre viajeros que priorizan el bienestar, el silencio y la autenticidad. Por + Seguir en







Se trata de una estancia que está ubicada en Rocha, una zona que combina sierras, campo y cercanía al mar.

Se encuentra a menos de 100 km de Punta del Este y a poco más de dos horas de Montevideo.

Ofrece alojamiento confortable, pileta y gastronomía casera de alta calidad. Propone actividades como cabalgatas y safaris fotográficos guiados.

Invita a vivir la experiencia rural con tareas tradicionales como el ordeñe y recorridas por las praderas. Ubicada en un entorno natural privilegiado, el destino se consolida como una de las propuestas de Turismo en Uruguay más atractivas para quienes buscan descanso, naturaleza y experiencias auténticas. A apenas 80 kilómetros de Punta del Este, este destino ofrece una combinación poco habitual: la tranquilidad del campo uruguayo con la cercanía del mar, un diferencial que la vuelve ideal para Escapadas en 2026.

Se trata de la Estancia El Charabón. Su atractivo radica en su propuesta integral, que pone en valor el paisaje rural, la vida al aire libre y el contacto directo con la naturaleza. Entre campos abiertos, senderos y construcciones tradicionales, la estancia invita a reconectar con un ritmo más pausado, sin resignar comodidad ni servicios.

En pleno entorno serrano, el establecimiento propone una experiencia centrada en la calma, el contacto con la naturaleza y las tradiciones del campo. El alojamiento combina comodidad y serenidad, pensado para favorecer el descanso en un entorno natural privilegiado.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las cabalgatas y los safaris fotográficos, que permiten recorrer los paisajes de Rocha acompañados por guías especializados. A esto se suma una pileta con vistas abiertas al campo y una propuesta gastronómica de cocina casera, reconocida por su calidad y sabores auténticos.

La experiencia se completa con propuestas que invitan a participar de la vida rural cotidiana. Los visitantes pueden aprender tareas tradicionales como el ordeñe y recorrer las praderas que rodean la estancia, logrando una inmersión total en el espíritu campestre. De este modo, El Charabón se consolida como un destino que equilibra descanso, naturaleza y vivencias rurales, ideal para una escapada diferente en Uruguay.