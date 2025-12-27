27 de diciembre de 2025 Inicio
En la previa de la reunión con Trump, Zelenski expuso las "líneas rojas" de Ucrania para un acuerdo de paz

El presidente ucraniano se encontrará este domingo con su par norteamericano en la residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. La negociación estará centrada en las garantías de seguridad que exige Kiev para terminar la guerra, que está próxima a cumplir cuatro años.

Volodimir Zelenski y Donald Trump volverán a encontrarse en Estados Unidos.

En la previa de su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para avanzar en las negociaciones de paz con Rusia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski expuso cuáles son las "líneas rojas" que su país no está dispuesto a cruzar para alcanzar un posible acuerdo con el Kremlin, cuando la guerra está próxima a cumplir cuatro años.

"Debemos trabajar para minimizar los asuntos pendientes. Por supuesto, hoy existen líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano", sostuvo Zelenski antes de indicar que "hay propuestas de compromiso" y que "todos estos temas son muy sensibles", como la concesión territorial a Rusia de las regiones del Donbás y Crimea, ubicadas al este y sur del país, respectivamente, al igual que la central nuclear de Zaporiyia, que está bajo control de los rusos.

El presidente ucraniano anunció este viernes que el próximo domingo se reunirá con Trump y aseguró que el plan de paz de 20 puntos propuesto por el mandatario norteamericano "está listo en un 90%". Después de que Washington alcanzara esta propuesta realizada con Moscú, hace poco más de un mes, Kiev tuvo diferentes reuniones con los máximos líderes europeos para buscar apoyos, ya que el primer borrador de paz proponía grandes concesiones para Ucrania. Entre ellas, se incluía aceptar al ruso como idioma oficial, resignar las regiones del Donbás y Crimea y reducir de manera drástica el número de sus soldados.

Desde ese entonces, el encargado de llevar adelante las negociaciones con Estados Unidos en representación de Ucrania, Rustem Umerov, presionó a la Casa Blanca y logró conseguir una segunda versión del borrador de paz que contenía uno de los puntos más importantes para Kiev: las garantías de seguridad, que serán el eje de la reunión que tendrán este domingo Zelenski y Trump.

El nuevo plan prevé la implementación de un mecanismo de monitoreo del alto el fuego y el despliegue de fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto, aunque para este punto sería necesaria la aprobación del Parlamento ucraniano o la realización de un referendo. Además, se desplegarían soldados de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ante un nuevo ataque ruso.

Aunque Trump y Zelenski lleguen a un acuerdo, el presidente ucraniano aseguró que "la última palabra" la tendrá el pueblo de su país, ya que el plan de paz será sometido a una votación popular para determinar si tiene el acompañamiento o el rechazo de la sociedad que vive en guerra con Rusia desde febrero de 2022.

"Los cielos deben ser seguros y la seguridad debe estar garantizada en todo nuestro territorio, al menos durante las elecciones o un referéndum", dijo Zelenski, a la vez que insistió en que haya presencia de observadores internacionales en las regiones que aún siguen ocupadas por Rusia, principalmente al este y sur de Ucrania.

Por último, antes de viajar a Estados Unidos, Zelenski se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien le proporcionó una ayuda económica de u$s2.500 millones.

Rusia lanzó un ataque masivo de drones y misiles supersónicos contra Ucrania durante la noche del viernes, en vísperas de las conversaciones de paz que Donald Trump y Volodomir Zelenski iban a tener lugar el domingo. Como saldo, el operativo dejó ocho personas heridas.

De acuerdo con medios locales, el ejército ruso atacó Kyiv después de que el presidente ucraniano dijera que iba a reunirse con su par estadounidense, con la intención de llegar a un acuerdo a casi cuatro años del comienzo de la guerra.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado que sus Fuerzas Armadas llevaron adelante un ataque de gran escala contra objetivos estratégicos en Ucrania, en particular instalaciones de infraestructura energética que, según Moscú, son utilizadas en beneficio del Ejército ucraniano, además de empresas vinculadas al complejo militar-industrial.

Según el comunicado oficial, la operación incluyó el uso de drones y armamento de alta precisión y largo alcance, lanzado desde plataformas terrestres, aéreas y marítimas.

