Turismo en Córdoba: la cascada "de novela" que te va a enamorar

Un rincón del Valle de Punilla combina paisajes serranos, senderos y un salto de agua impactante que lo convierte en un destino ideal para escapadas y vacaciones.

Senderos serranos y la Cascada de Oláen, los grandes atractivos naturales de La Falda.

La cascada “de novela” que enamora al turismo en Córdoba se encuentra en La Falda , una localidad serrana del Valle de Punilla que combina sierras, espacios verdes y un entorno natural privilegiado, ideal para quienes buscan descanso, aire puro y paisajes que impactan a primera vista.

Ubicada entre montañas y vegetación autóctona, esta ciudad se transformó en uno de los destinos más buscados del interior cordobés . Su combinación de sierras, espacios verdes y atractivos naturales la posiciona como una opción elegida tanto para escapadas cortas como para estadías prolongadas.

Con el paso de los años, La Falda consolidó una propuesta turística diversa , enfocada en el contacto con el entorno natural y en actividades al aire libre. Su cercanía con otros puntos del valle y su buena conectividad vial amplían aún más las alternativas para quienes la eligen como base de descanso.

La Falda se encuentra en el centro-oeste de la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Punilla. Está situada a aproximadamente 70 km de la ciudad de Córdoba , rodeada por sierras que enmarcan el paisaje y le dan un carácter distintivo.

El turismo activo es uno de los grandes protagonistas. Entre las opciones más destacadas aparece el trekking por senderos como el cerro La Banderita , una caminata de alrededor de tres horas que regala vistas panorámicas. También se suman el Paseo Bella Vista y el Camino del Dragón , ideales para recorridos más tranquilos.

A pocos kilómetros del centro, la Cascada de Oláen se impone como uno de los paisajes más impactantes de la zona. Este balneario natural cuenta con tres saltos de agua y se presenta como un espacio perfecto para relajarse y disfrutar del entorno.

Siete Cascadas La Falda se conecta con Córdoba y el Valle de Punilla a través de la Ruta 38 y servicios interurbanos frecuentes. Turismo La Falda

Cómo llegar a La Falda

El acceso es simple y directo, lo que convierte a La Falda en un destino accesible para distintos tipos de viajeros. Desde la ciudad de Córdoba se llega principalmente por la Ruta Nacional 38, un corredor turístico clave del Valle de Punilla, con un recorrido totalmente asfaltado y buena señalización.

Quienes viajan en auto particular tardan aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito y la época del año. También existen servicios regulares de transporte interurbano que conectan la capital provincial y otras localidades cercanas con La Falda, facilitando el arribo sin necesidad de vehículo propio.