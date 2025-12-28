28 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló impactaron de frente a la altura de Mucurí, en Bahía, y se prendieron fuego. Diez de las víctimas fallecieron en el acto.

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Un violento choque en el noreste de Brasil terminó este sábado con la vida de al menos once personas, entre las que se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años.

El trágico episodio tuvo lugar en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía. Diez de las víctimas fallecieron en el acto producto del impacto, mientras que una undécima persona murió horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún intenta establecer la Policía Federal de Caminos (PRF), chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata.

El fuego envolvió ambas vehículos, lo que dificultó las tareas de rescate e implicó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de remoción de los vehículos y los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un "intento de sobrepaso de manera indebida", lo que habría derivado en el choque frontal.

La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en un estado tal que algunos deberán ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación legal. Varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar.

En medio del desolador escenario, se reportó que una persona logró sobrevivir a la colisión, aunque permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado.

