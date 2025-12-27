Ola de calor en Buenos Aires: rige una alerta por temperaturas extremas y máximas de 35° El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para este sábado 27 de diciembre en la provincia. Esta calurosa tendencia se mantendrá durante los últimos días de 2025. Por + Seguir en







Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires y alrededores, durante la jornada del sábado 27 de diciembre. La máxima alcanzará los 35 grados.

El SMN informó que las localidades bonaerenses afectadas son Brandsen, Cañuelas, Madgalena, San Vicente, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, CABA.

En el pronóstico extendido, el SMN adelantó que la máxima para la jornada del sábado alcanzará los 35° y la mínima 23°; para el domingo se espera que el termómetro se coloque en los 32° previo a la última semana de diciembre, donde se espera la llegada de una ola de calor en Buenos Aires.

Ola de calor 2 Télam Según explicaron desde Meteored, se espera la llegada de una ola de calor durante la última semana de diciembre. El meteorólogo, Cristian Garavaglia, explicó que se empieza a "consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de este 2025 sobre Buenos Aires". En específico, explicó que este fenómeno se dará los últimos 3 días del año, lo que "estaría configurando la primera ola de calor de la temporada sobre la ciudad".

El meteorólogo además explicó que durante la semana se esperan mínimas entre 23° y 26° y máximas de 34° y 37°, hasta el miércoles 31.