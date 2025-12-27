27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ola de calor en Buenos Aires: rige una alerta por temperaturas extremas y máximas de 35°

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para este sábado 27 de diciembre en la provincia. Esta calurosa tendencia se mantendrá durante los últimos días de 2025.

Por
Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. 

Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. 

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires y alrededores, durante la jornada del sábado 27 de diciembre. La máxima alcanzará los 35 grados.

El norte de la Argentina se encuentra bajo alerta por tormentas. 
Te puede interesar:

Alerta meteorológica por tormenta y granizo para este fin de semana: cuándo llueve

El SMN informó que las localidades bonaerenses afectadas son Brandsen, Cañuelas, Madgalena, San Vicente, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, CABA.

En el pronóstico extendido, el SMN adelantó que la máxima para la jornada del sábado alcanzará los 35° y la mínima 23°; para el domingo se espera que el termómetro se coloque en los 32° previo a la última semana de diciembre, donde se espera la llegada de una ola de calor en Buenos Aires.

Ola de calor 2

Según explicaron desde Meteored, se espera la llegada de una ola de calor durante la última semana de diciembre. El meteorólogo, Cristian Garavaglia, explicó que se empieza a "consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de este 2025 sobre Buenos Aires". En específico, explicó que este fenómeno se dará los últimos 3 días del año, lo que "estaría configurando la primera ola de calor de la temporada sobre la ciudad".

El meteorólogo además explicó que durante la semana se esperan mínimas entre 23° y 26° y máximas de 34° y 37°, hasta el miércoles 31.

"Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", añadió Garavaglia.

Pronóstico extendido para CABA

CABA pronóstico 27-12-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sur de la provincia está bajo alerta por tormentas. 

A pesar de las altas temperaturas, rige una alerta meteorológica por lluvia y viento para Buenos Aires

El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.

El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura

En Buenos Aires no se esperan lluvias ni precipitaciones durante la jornada. 

A pesar del calor, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina

play

Alerta por tormentas en Nochebuena: a qué hora llueve

El Unicenter registró un diluvio.

Temporal en el AMBA: los videos más impactantes del diluvio en Unicenter

play

Las impactantes imágenes que dejó la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

Rating Cero

Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

últimas noticias

La selfie de Franco Colapinto con el carnicero. 

Las vacaciones de Colapinto en Argentina: selfie con un carnicero, fans y chocolatada

Hace 4 minutos
La jubilada entregó $800 mil.

Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Hace 12 minutos
La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

Hace 22 minutos
El sitio dedicado al Turismo en Uruguay que resulta imperdible en tus próximos viajes

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

Hace 23 minutos
River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental

Hace 38 minutos