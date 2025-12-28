Fue condenado por más de 35 crímenes pero se cree que fue responsable de muchos más: quién es el terrorífico asesino en serie Su caso se convirtió en un punto de inflexión para el estudio del crimen serial y los métodos de perfilación criminal. Por + Seguir en







Esta persona cometió muchos crímenes de una forma brutal

Fue un asesino en serie activo principalmente durante la década de 1970 en Estados Unidos. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes universitarias.

Ted Bundy utilizaba su apariencia amable y su discurso convincente para ganarse la confianza de las víctimas.

Cometió crímenes en varios estados, lo que dificultó su captura inicial. Fue arrestado, escapó de prisión dos veces y volvió a matar durante su fuga.

Su juicio en Florida fue televisado y tuvo una enorme repercusión mediática. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1989. Durante la década del 70, Estados Unidos quedó marcado por una serie de asesinatos que sembraron el miedo en distintas ciudades y revelaron uno de los perfiles criminales más perturbadores de la historia moderna. Inteligente, carismático y con una apariencia que no despertaba sospechas, Ted Bundy logró engañar a víctimas, investigadores y a la opinión pública durante años, mientras construía un prontuario que todavía hoy genera debates y escalofríos.

Condenado formalmente por más de 35 homicidios, los investigadores sostienen que el número real de víctimas podría ser muy superior. Su forma de operar, la movilidad entre distintos estados y las confesiones parciales que brindó antes de su ejecución alimentaron la hipótesis de que su responsabilidad criminal fue mucho más amplia de lo que indican las sentencias judiciales.

Cuál es la historia de Ted Bundy, el asesino en serie que cometía los crímenes con mucha crueldad Ted Bundy El caso de Ted Bundy es uno de los más conocidos y estudiados de la crónica criminal mundial, tanto por la magnitud de sus crímenes como por el perfil público que construyó durante su accionar.

Bundy fue un asesino en serie estadounidense que actuó principalmente durante la década de 1970, responsable de secuestrar, agredir sexualmente y asesinar a decenas de mujeres jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarias. Su apariencia carismática, su nivel educativo y su capacidad de manipulación le permitieron ganarse la confianza de sus víctimas y eludir a las autoridades durante años.

La investigación logró vincularlo con crímenes cometidos en varios estados, entre ellos Washington, Utah, Colorado y Florida, lo que convirtió su persecución en uno de los primeros casos de búsqueda criminal a escala nacional en Estados Unidos.