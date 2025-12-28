La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

El ex participante mostró el resultado de una intervención facial. El foco volvió a ponerse en el universo del reality.

La transformación física de un ex Gran Hermano volvió a instalar el tema en la agenda del mundo mediático. En las últimas horas, uno de los participantes más reconocidos de la edición anterior compartió imágenes luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica.

Se trata de Juan Pablo Devi, quien decidió realizarse una operación facial y mostró el resultado final a través de sus redes sociales. La modificación fue visible y generó sorpresa entre quienes siguieron su paso por la casa más famosa del país.

El ex jugador explicó que la intervención estuvo enfocada principalmente en su nariz , una zona que ya había tenido modificaciones previas producto de un golpe sufrido años atrás. La cirugía permitió corregir aspectos funcionales vinculados a la respiración.

Además de la cuestión médica, el procedimiento incluyó ajustes estéticos orientados a mejorar la armonía del rostro , respetando los rasgos originales. Luego del alta, Devi se mostró conforme con el resultado obtenido y continuó compartiendo su recuperación.

El regreso de Gran Hermano ya tiene fecha confirmada . La nueva edición del reality llegará a la pantalla de Telefe el lunes 2 de febrero de 2026 y estará nuevamente conducida por Santiago del Moro.

Bajo el nombre Generación Dorada, el formato celebrará los 25 años del programa con una propuesta renovada. En esta oportunidad, el casting estuvo abierto tanto a personas anónimas como a figuras conocidas, incluidos influencers, deportistas y ex participantes del ciclo.

Gran Hermano Captura tv

El último casting presencial se realizó el 16 de diciembre en los estudios de Telefe en Martínez, con una convocatoria que reunió a cientos de aspirantes. Además, la producción podrá invitar directamente a potenciales jugadores a sumarse al proceso de selección.

Como en ediciones anteriores, el programa contará con panelistas y espacios de streaming dedicados al seguimiento diario del reality, reforzando la presencia multiplataforma del ciclo