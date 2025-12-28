IR A
Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

El oriundo de General Roca permanecía internado luego de una caída desde una escalera, que derivó en una cirugía de urgencia.

Chiqui Pereyra tenía 74 años

El mundo del tango está de luto por la muerte del cantante Ricardo “Chiqui” Pereyra tras un trágico accidente doméstico que no logró recuperarse. Tenía 74 años.

El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.
El reconocido músico argentino, oriundo de General Roca, estaba internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado, luego de caerse en una escalera que derivó en una cirugía de urgencia, pero que no logró salvarle la vida y falleció en las últimas horas.

El entorno del cantante confirmó el deceso a través de un desgarrador mensaje en redes sociales: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe”.

En esa línea, la familia del artista pidió respeto y privacidad para atravesar este duro momento, haciendo especial énfasis en la situación de su esposa. "Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás”, solicitando paciencia a los miles de seguidores que inundaron las redes con mensajes de apoyo.

chiqui pereyra comunicado

Más allá que en los días previos, se había informado que el músico se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas, una situación que finalmente derivó en este desenlace fatal que enluta a la cultura nacional.

Quién fue Ricardo “Chiqui” Pereyra

Ricardo “Chiqui” Pereyra nació el 26 de junio de 1951 y dejó una huella imborrable en la historia del tango cuando apareció en el programa Grandes Valores del Tango en 1978 conducido por Silvio Soldán, desplegando todo su talento.

El 14 de junio de ese año debutó en televisión interpretando el tango Siga el corso, de Francisco García Jiménez y Anselmo Aieta, logrando que de inmediato lo incorporaran al elenco estable del programa, en el que participó hasta 1992.

Además, fue figura central de ciclos como Botica de Tango y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007.

