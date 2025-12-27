Turismo en Córdoba: el refugio natural para avistar aves y conectarse con la naturaleza

Ubicada en el Valle de Paravachasca, esta reserva natural se destaca por sus árboles nativos y un increíble arroyo. Sus ollas, cascadas y playas lo convierten en un oasis en medio de las sierras.

Verano tras verano, la provincia de Córdoba se consolida como uno de los destinos más elegidos para pasar las vacaciones. Aunque sus paisajes serranos, bosques, ríos y arroyos son muy conocidos , también hay rincones más ocultos, como un refugio natural perfecto para avistar aves.

Se trata de la Reserva Natural La Rancherita y Las Cascadas, ubicada en el Valle de Paravachasca. Se trata de una pequeña comarca con apenas 130 viviendas, pero cuenta con cabañas y otras opciones de alojamiento. Además, está muy cerca de La Serranita, un popular destino turístico.

La Rancherita se destaca por su oferta de turismo ecológico y en contacto con la naturaleza; la protección del bosque nativo , los ríos y los animales de la zona es una de sus prioridades. Por todo esto, resulta un lugar ideal para disfrutar de la paz y tranquilidad en medio de las sierras cordobesas.

La Reserva Natural La Rancherita y Las Cascadas, conocida popularmente como La Rancherita, queda en el departamento Santa María, en el noroeste de la provincia de Córdoba. Se encuentra unos 15 kilómetros al sur de Alta Gracia y unos 56 kilómetros al sudoeste de Córdoba capital. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de unos 720 kilómetros.

Al tratarse de una reserva natural, La Rancherita es el destino ideal para los amantes del turismo ecológico y las actividades al aire libre. Además de sus hermosos paisajes, es posible avistar aves, animales autóctonos y todo tipo de plantas típicas del Valle de Paravachasca.

Hay muchos senderos para recorrer a pie, algunos más accesibles y otros de dificultad media. A lo largo del camino se pueden ver árboles nativos como talas, moradillos y piquillines. Además de practicar trekking, también se pueden realizar excursiones a caballo o en bicicleta.

La Rancherita, Córdoba Google Maps

Dentro de la reserva se destaca el arroyo Los Quebrachos, que forma una pileta natural perfecta para refrescarse en verano. Una visita obligada son Las Cascadas, un par de ollitas naturales que le dan nombre al lugar y son las preferidas por las familias para disfrutar de un momento de descanso.

Cómo llegar a La Rancherita

La manera más fácil de llegar a La Rancherita desde la Ciudad de Buenos Aires es ir en avión hasta Córdoba capital y, desde allí, ir por tierra hasta la reserva. Para hacer el viaje en auto desde CABA, hay que tomar la Autopista Panamericana/Ruta 9 y luego la Autopista Rosario-Córdoba hasta Río Segundo. Desde Alta Gracia, hay que tomar la Ruta Provincial 5 y luego el acceso a la reserva. Son aproximadamente 8 horas de viaje.