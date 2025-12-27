Demoras y desvíos en Aeroparque: se desprendió el asfalto y hay más de 60 vuelos afectados Los trabajadores del aeropuerto porteño tuvieron que realizar tareas de mantenimiento a contrarreloj en una jornada que estuvo marcada por temperaturas por encima de los 36°. Varios vuelos fueron desviados. Por + Seguir en







Las demoras en Aeroparque coincidieron con el inicio de la temporada de verano.

La pista del Aeroparque Jorge Newbery, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, sufrió un desprendimiento de asfalto durante la tarde de este sábado, cuando un avión despegaba por la cabecera 31. A partir de este inconveniente, más de 60 viajes fueron afectados: varios de ellos fueron desviados y otros permanecían demorados, mientras la terminal porteña estuvo más de tres horas cerrada para realizar las reparaciones.

Por este desprendimiento de asfalto en la pista de aterrizaje y despegue, la peor parte de las demoras y cancelaciones se la llevaron los pasajeros que estaban por arribar al aeropuerto porteño. Por la afectación, muchos aviones no pudieron descender y tuvieron que permanecer en el aire por horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/riverkiel/status/2005005265440325727&partner=&hide_thread=false #aeroparque pic.twitter.com/4HsGaZklvR — Zekiel (@riverkiel) December 27, 2025 Según contaron pasajeros de un avión que partía de Mar del Plata con destino a Buenos Aires, previsto para las 13.05, el vuelo fue reprogramado primero a las 14.55 y después para 35 minutos más tarde. Cuando las personas ya se encontraban a bordo de la nave, hacia las 15.27, se les informó que Aeroparque estaba cerrado. Finalmente, poco antes de las 16 se confirmó que no habría despegue y que tendrían que permanecer dentro del avión mientras se realizaban los trabajos de mantenimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aviacionline/status/2005013271443898636&partner=&hide_thread=false Aeroparque, ahora: sin vuelos hace dos horas por tareas de mantenimiento en la cabecera de la pista, que se extendieron más de lo previsto. Hubo desprendimientos de pavimento.



Desde Aeropuertos Argentina nos informaron que en breve se retoman las operaciones. pic.twitter.com/eAZqFrz8aY — Aviacionline.com (@aviacionline) December 27, 2025 "Un joven pidió bajarse del avión y una mujer quería sacar a su perro del canil porque estaba inquieto", contó una pasajera, en diálogo con La Nación. "Ahora nos dicen que a las 17 reabriría Aeroparque", agregó sobre una situación que comenzó a normalizarse poco después de las 5 de la tarde.

Entre los vuelos afectados, se encontraron servicios de Aerolíneas Argentinas, JetSmart Airlines, Flybondi, LATAM Perú y Latam Brasil. Según la información oficial de Aeropuertos Argentina 2000, unos ocho vuelos fueron desviados a otros aeropuertos y otra decena presentaron demoras.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas procedentes de Salta, Ushuaia, Trelew y Santa Fe fueron desviados, aunque Aeroparque no precisó sector ni puerta asignada. Hay otros viajes que partieron de Córdoba, El Calafate, Resistencia, San Martín de los Andes y Comodoro Rivadavia, que tenían que aterrizar en Buenos Aires entre las 15 y las 17, y todos presentaron al menos una hora de demora. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aviacionline/status/2005013271443898636&partner=&hide_thread=false Aeroparque, ahora: sin vuelos hace dos horas por tareas de mantenimiento en la cabecera de la pista, que se extendieron más de lo previsto. Hubo desprendimientos de pavimento.



Desde Aeropuertos Argentina nos informaron que en breve se retoman las operaciones. pic.twitter.com/eAZqFrz8aY — Aviacionline.com (@aviacionline) December 27, 2025 Los atrasos también se presentaron en otros vuelos internacionales procedentes de Brasil y Perú. El incidente aéreo coincidió con el inicio de la temporada de verano, después de que en 2025 la terminal tuviera una cifra histórica en tránsito. Este año, superó los 16,3 millones de pasajeros transportados hasta noviembre, al aumentar 20% con respecto a 2024. El desplazamiento del asfalto en la pista del Aeroparque generó afectaciones en todos los vuelos del sábado a la tarde y los trabajadores tuvieron que realizar tareas de mantenimiento a contrarreloj en una jornada que estuvo marcada por unas altas temperaturas por encima de los 36° C. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpottersArg/status/2005006897615970411&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: tras casi tres horas, Aeroparque retoma sus operaciones pic.twitter.com/ke4UWrWYfJ — Vuelos y Spotters (@SpottersArg) December 27, 2025