Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de septiembre

La divisa oficial cotizó a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta. Pese a la suba, la moneda anotó su mayor caída semanal en la era Milei por el aluvión de ofertas del agro. Por su parte, la brecha con el MEP superó el 10% y se vendió a $1.433,53.

El dólar cerró la semana abajo de los $1.400.

El dólar oficial cotizó este viernes a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta. De esta manera, subió $10, en relación a la rueda del jueves, donde había caído $5. En tanto, el blue se comercializó en torno a los $1.415. Por su parte, en Banco Nación, operó a $1.350 para la venta.

Vuelve una restricción para la adquisición de dólares: los compradores del oficial no podrán operar divisas financieras

Sobre el final de la jornada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró el cepo y anunció que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros. Dicha medida amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York había generado una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires . Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Además, con el objetivo de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno había eliminado las retenciones a los granos, y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.315,67 para la compra y $1.364,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.324.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.472,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.433,53

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.