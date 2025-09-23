23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de septiembre

El oficial operó a $1.338,06 para la compra y $1.391,94 para la venta, luego de una jornada de desplome tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. En tanto, el dólar mayorista bajó $39 y el BCRA no intervino en el mercado de cambios.

Por
El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.

El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.
Te puede interesar:

El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

El espaldarazo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al presidente Javier Milei antes de su encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, produjo una reacción favorable de los mercados. "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa, y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", escribió el funcionario este lunes n su cuenta de X.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial retrocedió en el inicio de semana tras las buenas señales para el Gobierno desde Estados Unidos.

El dólar oficial retrocedió en el inicio de semana tras las buenas señales para el Gobierno desde Estados Unidos.

En el canal de streaming Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $331,66 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.338,06 para la compra y $1.391,94 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.369.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.800,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.415,08, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.405,02

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.368.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores.

La advertencia de un banquero cercano a Javier Milei: "Me preocupa más el riesgo país que el dólar"

Inflación: la suba del dólar se trasladó a los precios de las góndolas.

La suba del dólar ya llegó a las góndolas: aumentos de 1,6% en alimentos y bebidas

El dólar oficial trepó $56 en una semana y encendió las alarmas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de septiembre

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

play

El dólar minorista alcanzó su máximo histórico nominal: se disparó a $1.515

El dólar ya se comercializa arriba de los $1.500. 

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

Rating Cero

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

últimas noticias

play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 16 minutos
play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 16 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 27 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 34 minutos
play
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 52 minutos