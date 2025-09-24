Swap con EEUU: Javier Milei le agradeció a Donald Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

24 de septiembre de 2025 Inicio


Javier Milei junto a Scott Bessent. 

El presidente Javier Milei le agradeció a su par de los Estados Unidos, Donald Trump; y el secretario del Tesoro de dicho país, Scott Bessent, por "la confianza en el pueblo argentino", luego de que se confirme la apertura de negociaciones de un swap con Argentina por u$s20 mil millones.

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que negocia con Argentina un swap por u$s20.000 millones

Mediante una publicación en su cuenta de X, el mandatario valoró "profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos".

"Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!", concluyó Milei al replicar el posteo de Bessent con el anuncio de un nuevo desembolso de dinero para las arcas del Banco Central.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció en el mismo sentido del Presidente al agradecer a Bessent por la apertura de las negociaciones del swap.

“Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”, afirmó funcionario, que el martes había aclarado que Estados Unidos "no pidió nada a cambio" en la negociación.

El anuncio del Tesoro de los Estados Unidos

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles la negociación de un swap con Argentina por u$s20.000 millones. La cifra fue revelada luego de la cumbre entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump en Nueva York, mediante una publicación en su cuenta de X donde aseguró que trabajan "en estrecha coordinación con el Gobierno para evitar una volatilidad excesiva" y "estamos listos para hacer lo necesario para apoyar al pueblo argentino".

En el mismo sentido, anunció que "están listo para comprar bonos argentinos en dólares" y lo hará según las condiciones lo exijan, así como se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

"También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", publicó Bessent, previo a asegurar que "inmediatamente" después de las elecciones, "comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas".

