Gustavo Cordera vuelve a quedar envuelto en una polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

El exlíder de Bersuit Vergarabat participó del documental que acaba de estrenarse sobre el odontólogo que mató a su esposa, sus dos hijas y su suegra en 1992. "Para mí, Barreda simboliza una injusticia", sostuvo.

El exlíder de Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, volvió a quedar envuelto en una polémica por una serie de declaraciones formuladas en el marco del documental "Barreda, el odontólogo femicida", que se estrenó este jueves por Flow. El cantante, que en su canción La Argentinidad al palo reivindica la figura de Barreda, aseguró: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento".

Luego de las críticas que recibió por su reaparición en una entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, en las que condenó haber sufrido una cancelación por decir en 2016 que "hay mujeres que merecen ser violadas", Cordera pareció haber justificado el cuádruple asesinato perpetrado por el odontólogo.

"Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta inclusive yo puedo cometer un crimen", sostuvo el músico.

Cordera consideró además que "genera una mística una persona que asesinó. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima".

"Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia", aseguró el exlíder de Bersuit.

