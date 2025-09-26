26 de septiembre de 2025 Inicio
Los maquinistas no acataron la conciliación obligatoria y los trenes circulan a baja velocidad por tercer día consecutivo

La Fraternidad decidió continuar con la medida de fuerza que inició el miércoles y la mayoría de las líneas prestan servicio limitado por falta de avances en las negociaciones paritarias.

Los maquinistas no acataron la conciliación obligatoria y circulan a baja velocidad.

Los maquinistas de trenes, que pertenecen al sindicato La Fraternidad, continúan con la medida de fuerza, a pesar de que durante la jornada del jueves el Gobierno dictó la conciliación obligatoria. El gremio decidió no acatar y sigue con la protesta: el servicio está limitado en algunas líneas y circulan a 30 kilómetros por hora por tiempo indefinido.

Los trenes circulan a 30km/h por segundo día consecutivo por una medida de fuerza

En el comunicado que publicó el Ministerio de Capital Humano, que desde las 0 de este viernes, se enmarca en la Ley N.º 14.786 y establece un período de conciliación de 15 días. Durante ese lapso, el sindicato y las empresas deberán retomar el diálogo, mientras los trabajadores están obligados a garantizar la circulación habitual de los trenes y evitar demoras, cancelaciones o interrupciones en el servicio.

Tren paro

Sin embargo, no quisieron hacer caso a la decisión para poder continuar con el reclamo y continuarán con demoras, cancelaciones y reducción de velocidad, al igual que lo hicieron durante miércoles y jueves.

El tren Mitre, Belgrano norte y sur, Urquiza y Roca presentan demoras y cancelaciones en todos sus ramales. Mientras que, el Sarmiento continúa con normalidad, a pesar de la decisión del resto de los ramales. Se espera que los trabajadores modifiquen la postura y se sumen a la medida. Mientras que el tren San Martín funciona con su horario habitual, luego de presentar problemas técnicos.

