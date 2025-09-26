26 de septiembre de 2025 Inicio
Triple femicidio: sumaron una cuarta fiscal a la causa

La Fiscalía General de La Matanza designó a Lorena Pecorelli para trabajar en el caso del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

Hasta el momento hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el AMBA.

Hasta el momento hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el AMBA.

Avanza la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, por lo que ahora se suma a la causa la fiscal Lorena Pecorelli.

La Fiscalía General de La Matanza comunicó que la funcionaria judicial se sumará a los ya designados, Diego Rulli, Adrián Arribas y Claudio Fornaro.

Los 4 abogados avanzaron con el pedido de detención internacional de Matías Agustín Ozorio, mano derecha del narco peruano conocido como Pequeño J.

Hasta el momento hay doce detenidos por el triple asesinato y fuentes cercanas a la investigación advirtieron que podría haber más involucrados. El jueves fueron se produjeron las 4 primeras detenciones: Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra fueron indagados y se negaron a declarar, ante el fiscal de entonces Gastón Dupláa.

Horas más tarde, fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Además, la policía detuvo a ocho personas luego de varios allanamientos en la Villa Zavaleta, en Parque Patricios. Están acusadas de integrar la organización que asesinó a las jóvenes. Hasta el momento, ninguno de estos sospechosos quedó formalmente imputado.

