El Gobierno oficializó la quita de retenciones: qué dice la letra chica sobre su aplicación

La eliminación temporal de retenciones para todos los granos apunta a acelerar la liquidación de divisas en medio del contexto de fuerte presión cambiaria, e implica para el Gobierno la resignación de hasta u$s7 mil millones en ingresos fiscales.

En el marco de la necesidad de dólares ante la creciente presión cambiaria , el Gobierno oficializó la quita de retenciones anunciada este lunes para los granos hasta después de las elecciones . Afecta a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo y, para acceder, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas dentro de los tres días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).

La medida se implementó a través del Decreto 682/2025 , publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida fue anunciada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo en su cuenta de X: " La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno . Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir".

"Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos ", concluyó.

La norma fija 0% la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive o hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a u$s7 mil millones, lo que ocurra primero.

El decreto establece además una exigencia clave: los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de hasta tres días hábiles posteriores a la presentación de la DJVE. El objetivo es acelerar el ingreso de dólares al mercado local y reforzar las reservas internacionales.

En caso de incumplimiento, se aplicará la alícuota previa a la entrada en vigencia del decreto, sumada a las sanciones correspondientes previstas en la legislación vigente. Asimismo, el exportador que no cumpla no podrá volver a utilizar el beneficio de retenciones cero hasta regularizar su situación.

El decreto detalla que el tratamiento arancelario será aplicable para quienes presenten DJVE u oficialicen permisos de embarque desde la vigencia de la medida hasta la fecha límite prevista.