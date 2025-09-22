22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó la quita de retenciones: qué dice la letra chica sobre su aplicación

La eliminación temporal de retenciones para todos los granos apunta a acelerar la liquidación de divisas en medio del contexto de fuerte presión cambiaria, e implica para el Gobierno la resignación de hasta u$s7 mil millones en ingresos fiscales.

Por
El Gobierno anunció retenciones cero para granos hasta el 31 de octubre.

El Gobierno anunció "retenciones cero" para granos hasta el 31 de octubre.

En el marco de la necesidad de dólares ante la creciente presión cambiaria, el Gobierno oficializó la quita de retenciones anunciada este lunes para los granos hasta después de las elecciones. Afecta a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo y, para acceder, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas dentro de los tres días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.
Te puede interesar:

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

La medida se implementó a través del Decreto 682/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida fue anunciada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo en su cuenta de X: "La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir".

"Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970078533247459394&partner=&hide_thread=false

El Gobierno oficializó la quita de retenciones: qué dice la letra chica sobre su aplicación

La norma fija 0% la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive o hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a u$s7 mil millones, lo que ocurra primero.

El decreto establece además una exigencia clave: los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de hasta tres días hábiles posteriores a la presentación de la DJVE. El objetivo es acelerar el ingreso de dólares al mercado local y reforzar las reservas internacionales.

En caso de incumplimiento, se aplicará la alícuota previa a la entrada en vigencia del decreto, sumada a las sanciones correspondientes previstas en la legislación vigente. Asimismo, el exportador que no cumpla no podrá volver a utilizar el beneficio de retenciones cero hasta regularizar su situación.

El decreto detalla que el tratamiento arancelario será aplicable para quienes presenten DJVE u oficialicen permisos de embarque desde la vigencia de la medida hasta la fecha límite prevista.

Noticias relacionadas

Las medidas económicas de Javier Milei arrasaron con empresas y puestos de trabajo.

Retracción económica: en la gestión Milei, se perdieron más de 15 mil empresas y casi 220 mil empleos

Las acciones argentinas en Wall Street repuntaron luego de la fuerte caída de la semana pasada.

Tras el respaldo del Tesoro de EEUU, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país a 1.100 puntos

ARCA dió información sobre el dinero que retiene de los impuestos

ARCA comenzó con la devolución de percepciones: cómo se acredita sobre tus pagos en dólares

play

La respuesta del campo tras el anuncio de la eliminación de retenciones: satisfacción con reparos

La incorporación de beneficios en rubros como expensas, ABL y patentes también posiciona a Buepp como una herramienta financiera integral, más allá del consumo inmediato.

Así podés ahorrar hasta el 30% de tu desayuno en locales con una billetera virtual

play

El Gobierno anunció "retención cero" para los granos hasta después de las elecciones

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 14 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 46 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 50 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 57 minutos
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 58 minutos