23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó la quita de retenciones para la exportación de carnes avícolas y bovinas: qué dice la letra chica

En un contexto de necesidad de dólares ante la creciente presión cambiaria, el Ejecutivo apela a la liquidación del campo para el ingreso de divisas.

Por
La exportación de carne bovina y avícola tendrá 0% de retenciones hasta el 31 de octubre.

La exportación de carne bovina y avícola tendrá 0% de retenciones hasta el 31 de octubre.

Milei y Trump se verán cara a cara.
Te puede interesar:

La advertencia de The Economist sobre el salvataje de EEUU: "Las finanzas de Argentina se han vuelto más surrealistas"

La medida se implementó a través del Decreto 685/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El lunes, en su cuenta de la red social X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado la nueva medida que resolvió la administración libertaria referida al campo. "El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025", expresó, y añadió: "Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos. Fin".

Previo a este anuncio, las retenciones a la carne se habían del 6,75% al 5% de forma permanente, como parte del recorte generalizados de los Derechos de Exportación para diversos productos agropecuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1970444925251576102&partner=&hide_thread=false

El Gobierno oficializó la quita de retenciones a la carne bovina y avícola: qué dice la letra chica sobre su aplicación

La norma fija en 0% la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive. El decreto establece además una exigencia clave: los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de hasta tres días hábiles posteriores a la presentación de la Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). El objetivo es acelerar el ingreso de dólares al mercado local y reforzar las reservas internacionales.

En caso de incumplimiento, se aplicará la alícuota previa a la entrada en vigencia del decreto, sumada a las sanciones correspondientes previstas en la legislación vigente. Asimismo, el exportador que no cumpla no podrá volver a utilizar el beneficio de retenciones cero hasta regularizar su situación.

El decreto detalla que el tratamiento arancelario será aplicable para quienes presenten DJVE u oficialicen permisos de embarque desde la vigencia de la medida hasta la fecha límite prevista.

Noticias relacionadas

El dólar oficial se relajó el lunes luego de una semana caliente.

El dólar se hunde en la previa de la reunión entre Milei y Trump

La OCDE recortó su previsión de crecimiento para la Argentina en 2025.

La OCDE recortó la previsión para la Argentina y pronostica un crecimiento del 4,5% para 2025

Conocé la cantidad de dinero que podés transferir sin que ARCA investigue los orígenes del dinero

Cuál es el monto máximo de las transferencias que controla ARCA en octubre 2025

Anses amplió información sobre el cobro del Complemento Leche.

Complemento Leche de ANSES: todo lo que tenés que saber en octubre 2025

Anses explicó cuáles son los dos grupos que pueden acceder a un extra de $45.000.

Los 2 grupos que pueden acceder a un extra de $45.000 de ANSES en octubre 2025

play

Volvió a aumentar la nafta: es la quinta suba del mes

Rating Cero

Llegó a la gran N roja.
play

Y ella dijo quizás, la película romántica del momento en Netflix: ¿qué pasaría si supieras que sos de la realeza turca?

Marvel Zombies se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 

Esta nueva serie de Marvel reinventa el universo cinematográfico y se estrena este miércoles 24 de septiembre

De qué se trata esta producción francesa disponible en Netflix.
play

Netflix: tiene pocos capítulos, es francesa y cuenta una historia repleta de drama

El actor mostró un notable cambio físico desde sus primeros años hasta la actualidad.

La impresionante transformación de Vin Diesel: así se veía cuando tenía pelo

Aseguran que Alexis Mac Allister fue padre en secreto.

Mac Allister habría sido padre en secreto: por "razones personales" no fue a la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

últimas noticias

Milei y Trump se verán cara a cara.

La advertencia de The Economist sobre el salvataje de EEUU: "Las finanzas de Argentina se han vuelto más surrealistas"

Hace 5 minutos
Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Hace 8 minutos
El dólar oficial se relajó el lunes luego de una semana caliente.

El dólar se hunde en la previa de la reunión entre Milei y Trump

Hace 13 minutos
play

Así fue el choque múltiple en General Paz y Libertador

Hace 34 minutos
El debate general comienza este martes y se extiende toda la semana.

Empezó la Asamblea General de la ONU: quiénes hablarán y cuáles son los temas clave

Hace 41 minutos