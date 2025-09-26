Deuda en pesos: el Gobierno renovó todos los vencimientos, con fuerte demanda de bonos atados al dólar La Secretaría de Finanzas anunció que en la última licitación de septiembre adjudicó $7,339 billones, tras recibir ofertas por un total de $7,738 billones, con un rollover del 130%. El Tesoro afrontaba un vencimiento de deuda clave tras el apoyo del Tesoro de Estados Unidos. Por







El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció la exitosa licitación. Ámbito/Mariano Fuchila

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de deuda en pesos del mes de septiembre: colocó $7,339 billones mientras que recibió ofertas por $7,738 billones, lo que significó un "rollover" del 130,20% en una licitación desafiante para la gestión libertaria: tras las nuevas restricciones a la operatoria cambiaria impulsadas por el Banco Central y en medio del salvataje de Estados Unidos, a través de un swap de monedas con el Tesoro norteamericano. El éxito de la subasta también se dio por el incremento de la demanda de cobertura con bonos dólar linked.

La Secretaría de Finanzas, que lidera Pablo Quirno, anunció la última licitación del noveno mes del año, en la que convalidó tasas levemente inferiores a las de la última licitación en tasa fija (51,6%-63,1% anual) en la LECAPs.

La licitación estuvo determinada por el roll-over en la demanda de dollar linked, luego de que se les permitiera a las empresas cerealeras liquidar hasta u$s7.000 millones de exportaciones libres de retenciones. La Lecap (28-nov) y el Boncap (30-ene) explicaron el 40,8% del monto colocado, mientras que los 3 instrumentos dollar-linked con vencimiento en 2025 concentraron el 50,1% de la adjudicación.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó $7,339 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,738 billones.



En términos totales, el financiamiento extra fue de $1,708 billones, que será depositado en la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina, según informó el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno.