26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno reinstaura el cepo: las personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros

Lo dispuso el Banco Central este viernes mediante la comunicación A 8336. La medida aplica a todas las personas, humanas y jurídicas. La restricción en la operatoria para los MEP y CCL será por 90 días.

Por
El Gobierno reinstauró el cepo al dólar. 
El Gobierno reinstauró el cepo al dólar. Pexels

El Gobierno reinstauró este viernes una medida relacionada al cepo cambiario: aquellos que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días. La misma fue dispuesta por el Banco Central (BCRA) mediante la comunicación A 8336 y aplica a todas las personas humanas y jurídicas. Ya estaba vigente en la operatoria para empresas.

El dólar cierra la semana a la baja. 
Te puede interesar:

Tras la reposición del cepo, el dólar cotiza abajo de $1.400

Según marca la comunicación, se determinó que, a partir del 26 de septiembre, cuando una persona o empresa quiera acceder al mercado cambiario (por ejemplo, para comprar dólares al tipo de cambio oficial), deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no dolarizarse a través del MEP o CCL.

La restricción se aplica también ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP o CCL no recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de 3 meses.

dólares

De esta manera, la autoridad bancaria nacional que conduce Santiago Bausili busca frenar el uso del popularmente llamado "rulo", que se suele hacer cuando existe una importante brecha cambiaria entre las divisa oficial y los financieros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1971633797910483129&partner=&hide_thread=false

La comunicación del Banco Central

Com A 8336
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Central comenzó a acumular reservas.

Las reservas del Banco Central crecieron u$s317 millones ante una posible nueva compra del Tesoro

El dólar oficial no para de bajar al calor de las señales desde Estados Unidos.

El dólar bajó por cuarto día consecutivo ante fuertes ingresos del agro

El Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones.

Deuda en pesos: el Gobierno lanzó la última licitación del mes con vencimientos menos exigentes

El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.

Tras el anuncio del swap con EEUU, el dólar no encuentra piso y cerró en $1.360

El Banco Central redujo la tasa 10 puntos. 

El Banco Central bajó un 10% las tasas de interés, luego del anuncio del Tesoro de EEUU

El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.

El dólar minorista perforó el piso de $1.400 tras el fuerte apoyo de Trump a Milei

Rating Cero

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Las nuevas Películas en Netflix que están en boca de todos
play

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales.

¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

últimas noticias

Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Hace 10 minutos
El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Hace 14 minutos
Jorge Macri estuvo en Sao Paulo.

Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Hace 15 minutos
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Hace 18 minutos
Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 22 minutos