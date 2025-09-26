Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de septiembre

La divisa oficial opera a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta, en una semana marcada por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos y a la espera de la formalización del swap por u$s20 mil millones.

El dólar cierra la semana a la baja.

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras una rueda donde cayó $5 y extendió la baja semanal, marcada por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos y a la espera de la formalización de un swap con Argentina por u$s 20 mil millones . En tanto, el blue se comercializó en torno a los $1.410. Por su parte, en Banco Nación, la divisa también opera a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.

El dólar bajó por cuarto día consecutivo ante fuertes ingresos del agro

El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York generó una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires . Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Además, con el objetivo de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno había eliminado las retenciones a los granos, y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.337.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.402, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.381,7

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.