Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de septiembre

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras una rueda donde cayó $5 y extendió la baja semanal, marcada por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos y a la espera de la formalización de un swap con Argentina por u$s 20 mil millones. En tanto, el blue se comercializó en torno a los $1.410. Por su parte, en Banco Nación, la divisa también opera a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.
El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York generó una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".
Además, con el objetivo de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno había eliminado las retenciones a los granos, y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.337.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.761,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.402, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.381,7
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.