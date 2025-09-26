26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de septiembre

La divisa oficial opera a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta, en una semana marcada por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos y a la espera de la formalización del swap por u$s20 mil millones.

Por
El dólar cierra la semana a la baja. 

El dólar cierra la semana a la baja. 

Freepik

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras una rueda donde cayó $5 y extendió la baja semanal, marcada por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos y a la espera de la formalización de un swap con Argentina por u$s 20 mil millones. En tanto, el blue se comercializó en torno a los $1.410. Por su parte, en Banco Nación, la divisa también opera a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.

El dólar oficial no para de bajar al calor de las señales desde Estados Unidos.
Te puede interesar:

El dólar bajó por cuarto día consecutivo ante fuertes ingresos del agro

dolar suba

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.337.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.402, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.381,7

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.

Tras el anuncio del swap con EEUU, el dólar no encuentra piso y cerró en $1.360

El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.

El dólar minorista perforó el piso de $1.400 tras el fuerte apoyo de Trump a Milei

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores.

La advertencia de un banquero cercano a Javier Milei: "Me preocupa más el riesgo país que el dólar"

Inflación: la suba del dólar se trasladó a los precios de las góndolas.

La suba del dólar ya llegó a las góndolas: aumentos de 1,6% en alimentos y bebidas

El dólar oficial trepó $56 en una semana y encendió las alarmas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de septiembre

Rating Cero

Es muy romántica, está en Netflix y no querés que termine nunca: la película es genial

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix
play

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix

Esta película está basada en un exitoso libro.
play

Tiene una trama cruda, está en Netflix y es ideal para mayores de 30 años

La actriz se mantiene en el centro de la escena y consolida su influencia en la moda y en el mundo del espectáculo internacional.

La impactante transformación de Ester Expósito: dejó atrás el rubio

María Becerra sorprendió con su estilo sporty chic.

El look de María Becerra que dejó a todos sin palabras: top y hombros al descubierto

últimas noticias

La OTAN interceptó a cinco cazas rusos que volaban cerca de Lituania

La OTAN interceptó a cinco aviones rusos que volaban cerca de Lituania

Hace 12 minutos
La última reunion del Consejo de Mayo. 

El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo y convoca a una reunión en Casa Rosada

Hace 18 minutos
El dólar cierra la semana a la baja. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.400

Hace 1 hora
Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball.

Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball y los deportistas no pudieron entrenar

Hace 1 hora
El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

Hace 1 hora