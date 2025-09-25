25 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de septiembre

El oficial cayó $5 y operó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. El blue tuvo una pequeña suba de $5 y alcanzó los $1.410.

El dólar oficial no para de bajar al calor de las señales desde Estados Unidos.

El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.
Por su parte, en Banco Nación, la divisa también retrocedió y se comercializó a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $307,67 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

El dólar oficial se sigue moviendo a la baja.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.337.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.402, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.381,7

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.

