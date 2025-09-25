Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de septiembre

El oficial cayó $5 y operó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. El blue tuvo una pequeña suba de $5 y alcanzó los $1.410.

El dólar oficial no para de bajar al calor de las señales desde Estados Unidos.

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras una jornada de miércoles en la que continuó la baja que siguió a una semana frenética con turbulencia cambiaria en la city , con el Banco Central liquidando u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda y evitar una corrida mayor. Por su parte, el blue subió $5 y se comercializó a $1.410.

Tras el anuncio del swap con EEUU, el dólar no encuentra piso y cerró en $1.360

Por su parte, en Banco Nación, la divisa también retrocedió y se comercializó a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.

El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York produjo una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires . Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

La misma respuesta generó el anuncio de parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , quien confirmó este miércoles la negociación de un swap con Argentina por u$s20.000 millones .

Además, en busca de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno eliminó las retenciones a los granos y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $307,67 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.337.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.402, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.381,7

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.