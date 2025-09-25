25 de septiembre de 2025 Inicio
El turismo volvió a restar dólares: más argentinos viajaron al exterior y llegaron menos extranjeros

En agosto el turismo emisivo creció 55,4% interanual y el receptivo cayó 5%, según el Indec. El saldo fue negativo en casi 700 mil visitantes.


El turismo internacional volvió a mostrar un balance desfavorable para la Argentina en agosto. Según informó este jueves el Indec, las salidas de residentes al exterior superaron ampliamente a las llegadas de extranjeros, lo que generó una pérdida neta de divisas para el país.

En total, 1,36 millones de argentinos viajaron al exterior durante el mes, de los cuales 798,4 mil fueron turistas y 562,8 mil excursionistas. En contraste, ingresaron 664,5 mil visitantes no residentes, entre ellos 397,5 mil turistas y 267 mil excursionistas. El saldo negativo fue de 696,7 mil personas.

El turismo receptivo estuvo dominado por visitantes de países limítrofes, que representaron el 68,3% del total. Brasil aportó el 29,6% de los turistas extranjeros y Uruguay el 16,7%. Más de la mitad de los ingresos se realizaron por vía aérea (55,2%), mientras que el resto llegó por tierra (33,2%) o por vías fluviales y marítimas (11,7%).

Del lado emisivo, el 65,8% de los argentinos que viajaron eligió países de la región. Brasil fue el principal destino con 20,8%, seguido por Chile (16%) y Paraguay (14%). El 54% de las salidas se concretaron por vía aérea.

El informe precisó que el saldo negativo se compuso de 400,9 mil turistas y 295,8 mil excursionistas. La relación evidencia que mientras el gasto turístico argentino en el exterior crece, la llegada de divisas por visitantes extranjeros se estanca.

