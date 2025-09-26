¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

Afiches, stencils, carteles luminosos y posteos en las redes sociales con señales alusivas a un posible retorno hacen ilusionar a los seguidores de la banda.

Desde la semana pasada, las cuentas oficiales de Soda Stereo en redes sociales comenzaron a enviar señales que se replicaron en los perfiles de sus tres integrantes. Las distintas hipótesis y un largo debate entre sus seguidores no se hicieron esperar.

A medida que la expectativa crecía, la ciudad de Buenos Aires amaneció este jueves con sus calles empapeladas con afiches en blanco y negro con los nombres Gustavo, Charly y Zeta .

Apareció la "Soda Señal" en Buenos Aires En las últimas horas, la llamada "Soda Señal" se hizo visible en la ciudad: afiches con los nombres de los tres integrantes y frases de canciones históricas empapelaron calles, estaciones de subte y hasta monumentos, lo que disparó rumores de un inminente anuncio. #c5n #2025 #musica #sodastereo #buenosaires

Además, pudieron leerse frases de canciones emblemáticas de Soda en los carteles luminosos del subte, en el planetario y en stencils pintados en el asfalto . "Me verás volar por la ciudad de la furia", "Recuerdos del futuro juntos", "Nada más queda?", fueron algunas de esas frases.

Todas estas señales hacen presuponer que habrá un anuncio en los próximos días relacionado a la banda. Podría ser un show sin Gustavo Cerati, un nuevo disco con material inédito, una reedición aniversario, o algún material audiovisual. Habrá que esperar.

El regreso de Soda Stereo en 2020 sin Gustavo Cerati

En 2020 hubo un regreso de Soda, sin Gustavo Cerati, fallecido en septiembre de 2014. Charly y Zeta estuvieron acompañados por artistas invitados (algunos en vivo y otros con videos pregrabados) como Chris Martin de Coldplay, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Andrea Echeverri de Aterciopelados, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Álvaro Henríquez de Los Tres, Mon Laferte y Benito Cerati.