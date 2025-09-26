IR A
IR A

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

Afiches, stencils, carteles luminosos y posteos en las redes sociales con señales alusivas a un posible retorno hacen ilusionar a los seguidores de la banda.

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

Desde la semana pasada, las cuentas oficiales de Soda Stereo en redes sociales comenzaron a enviar señales que se replicaron en los perfiles de sus tres integrantes. Las distintas hipótesis y un largo debate entre sus seguidores no se hicieron esperar.

Te puede interesar:

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

A medida que la expectativa crecía, la ciudad de Buenos Aires amaneció este jueves con sus calles empapeladas con afiches en blanco y negro con los nombres Gustavo, Charly y Zeta.

Embed - Apareció la "Soda Señal" en Buenos Aires En las últimas horas, la llamada "Soda Señal" se hizo visible en la ciudad: afiches con los nombres de los tres integrantes y frases de canciones históricas empapelaron calles, estaciones de subte y hasta monumentos, lo que disparó rumores de un inminente anuncio. #c5n #2025 #musica #sodastereo #buenosaires
@c5n

Apareció la "Soda Señal" en Buenos Aires En las últimas horas, la llamada "Soda Señal" se hizo visible en la ciudad: afiches con los nombres de los tres integrantes y frases de canciones históricas empapelaron calles, estaciones de subte y hasta monumentos, lo que disparó rumores de un inminente anuncio. #c5n #2025 #musica #sodastereo #buenosaires

sonido original - c5n - c5n
afiches soda

Además, pudieron leerse frases de canciones emblemáticas de Soda en los carteles luminosos del subte, en el planetario y en stencils pintados en el asfalto. "Me verás volar por la ciudad de la furia", "Recuerdos del futuro juntos", "Nada más queda?", fueron algunas de esas frases.

soda stencils letreros

Todas estas señales hacen presuponer que habrá un anuncio en los próximos días relacionado a la banda. Podría ser un show sin Gustavo Cerati, un nuevo disco con material inédito, una reedición aniversario, o algún material audiovisual. Habrá que esperar.

El regreso de Soda Stereo en 2020 sin Gustavo Cerati

En 2020 hubo un regreso de Soda, sin Gustavo Cerati, fallecido en septiembre de 2014. Charly y Zeta estuvieron acompañados por artistas invitados (algunos en vivo y otros con videos pregrabados) como Chris Martin de Coldplay, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Andrea Echeverri de Aterciopelados, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Álvaro Henríquez de Los Tres, Mon Laferte y Benito Cerati.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El regreso de Pity Álvarez es un misterio.

Aseguran que Pity Álvarez no tocará en Vélez el 5 de diciembre

El músico recibió una nueva distinción por su legado con el rock argentino.

Konex de Brillante 2025: Charly García ganó el mayor premio a la música popular argentina

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

play

Paloma Mami: la "muñeka" que rompió la caja del género urbano

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
play

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

Charly García vuelve a la música luego de poco más de un año.

Charly García vuelve a la música: cuándo se estrenará su colaboración con Sting

últimas noticias

play

Fuego en la Casa Rosada: reportan un principio de incendio en el primer piso

Hace 15 minutos
Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Hace 27 minutos
Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

Hace 57 minutos
Santiago Bausili y Luis Caputo, dos nombres clave del equipo económico de Milei.

El Banco Central registró un fuerte aumento de las reservas, impulsado por compras del Tesoro

Hace 1 hora
play

Habló el padre de Brenda, tras el entierro de su hija: "No pude reconocer el cuerpo"

Hace 1 hora