Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La estrella pop y el jugador de la Selección argentina darán el sí, luego de retomar la relación amorosa hace algunos meses. La ceremonia será en un exclusivo salón de Buenos Aires durante el mes de diciembre.

El mundo del fútbol el espectáculo recibieron este viernes la confirmación de una noticia bomba: Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán el 20 de diciembre. Para sorpresa de los fans, la estrella pop y el jugador de la Selección argentina finalmente darán el sí luego de retomar la relación amorosa hace algunos meses.

Lali Espósito reveló cuándo llegará su canción con Tini Stoessel: "No es fácil coincidir"

Según reveló Paula Varela en Intrusos, la pareja ya tiene elegido el lujoso Dok de Exaltación de la Cruz como lugar para celebrar el casamiento, mismo lugar donde Candela Tinelli y Coty, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Oriana Sabatini con Paulo Dybala, sellaron su amor.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul compartió una fotografía del partido entre la Selección argentina y Venezuela, en la cual se lo pudo observar en medio de un fuerte abrazo con Lionel Messi. Junto con esto, escribió: "No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias maestro".

Es importante recordar que Tini y De Paul se separaron con motivo de la exposición mediática que tuvo su relación, algo que provocó que la cantante sea objeto de miles de insólitos cuestionamientos. Así, en esta segunda parte de su romance, queda claro que han optado por mantener un perfil bajo para no ser hostigados por la prensa ni las redes sociales.

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

