Javier Alonso sobre el triple femicidio: "Con el video querían generar la idea de un líder narco temerario"

El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que el asesinato fue planificado para fortalecer una "nueva generación" de narcotraficantes. "Haber encontrado a las chicas es muy importante", subrayó.

El funcionario bonaerense destacó el trabajo de la Policía para hallar los cuerpos de las 3 jóvenes.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, y aseguró sobre la causa en el marco de la narco criminalidad: "Con el material del video querían generar un líder temerario".

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua
Agregó: "Todo fue planificado, para que esto quede impune. El objetivo era quedaran 3 chicas desaparecidas y que se suponía que eran víctimas de una red de trata. Ellos con el documento del video iba a circular de boca en boca para generar un líder temerario entre los propios y los adversarios".

En este sentido, remarcó que "haber encontrado los cuerpos ayudó a estas familias". Y recordó casos como el de María Cash, que continúa desaparecida, y la luchas que tiene Argentina por las personas desaparecidas "en la dictadura y también en democracia".

En el programa La última pregunta, en C5N, con la conducción de Antonio Fernández Llorente, el funcionario dio algunos detalles sobre el narco peruano buscado, que habría ordenado el triple asesinato: "Ellos le dicen el Pequeño J, Julito, se va cambiando los nombres, todos con J, todos hablan con miedo de él", aseguró.

Reveló que es un hombre proveniente de Baua, Perú, y que uno de los detenidos proviene de esa localidad: "Contó como el "Jefe J" le dio trabajo".

Luego agregó: "Todas las personas que entrevistamos, los testimonios de la madres cuando fuimos a hacer los allanamientos en la Villa 21-24 La Zavaleta, estaban muy temerosos. Lo mismo que en la zona de Flores donde las chicas trabajaban, y pasaban la mayor parte de su tiempo, no en La Matanza donde vivían".

En cuanto a la investigación por el paradero de las víctimas, detalló que las cámaras de seguridad de las localidades les permitieron encontrar la camioneta blanca adonde subieron las 3 jóvenes en Florencio Varela.

En su relato, dijo que siguieron el camino que hizo el automóvil y que así llegaron a la casa donde había dos personas limpiando: "Encontramos a dos personas limpiando, había muchas manchas hemáticas en las cortinas y mucho olor a cloro... todo fue con cuchillos", resaltó sobre la escena del crimen.

Iara Daniela Ibarra, una de las detenidas.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

Triple femicido en La Matanza: la investigación, las hipótesis y todo lo que se sabe del caso

play

Familiares de dos de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela piden ayuda para el velatorio

Axel Kicillof apuntó contra el narcotráfico por el triple femicidio.
play

La respuesta de Axel Kicillof al triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"

La Ley de Sufragio Femenino igualó los derechos políticos de la mujer con los del hombre.

El voto femenino en Argentina: un paso inmenso hacia la igualdad de género

play

