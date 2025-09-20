La suba del dólar ya llegó a las góndolas: aumentos de 1,6% en alimentos y bebidas

La feroz escalada de la cotización de la moneda estadounidense, que encendió las alarmas y obligó al Gobierno a liquidar divisas para contener la demanda, se trasladó inevitablemente a los precios y le da un empujón a la inflación en la tercera semana de septiembre.

Inflación: la suba del dólar se trasladó a los precios de las góndolas.

Una de ellas fue LCG , que detectó que alimentos y bebidas registraron en promedio un incremento del 1,6% semanal . El aumento fue impulsado por los lácteos y los panificados que treparon por encima del 5%.

"Después de dos semanas de poca volatilidad de precios, la tercera semana de septiembre presentó una inflación de alimentos y bebidas del 1,6% semanal" , destaca su informe.

Por su parte, Analytica también detectó un leve repunte inflacionario a mediados del mes. Según su relevamiento, la inflación en los últimos siete días fue de 0,2% y se proyecta que los alimentos cerrarán el mes con un incremento de 2,1% .

Ocho de las 10 categorías de precios relevadas registraron incrementos en la tercera semana de septiembre. El rubro que sufrió la mayor alza fueron los panificados, con un 5,2%. Así, la inflación semanal en la canasta de productos básicos promedió 1,6%.

Pan, cereales y pastas: 5,2%

Lácteos y huevos: 5,1%

Aceites: 2,5%

Frutas: 2,5%

Azúcar: 1,6%

Bebidas e infusiones: 1%

Comidas listas para llevar: 0,9%

En cambio, dos categorías registraron deflación en la tercera semana de septiembre. Las verduras anotaron un retroceso de 3,4% y la carne del 0,1% en el mismo período.

Los aumentos de alimentos en las últimas cuatro semanas

Según LCG, los alimentos registraron una inflación promedio del 1,2% en las últimas cuatro semanas. De acuerdo con el relevamiento, los panificados y las carnes explican casi el 80% de la variación mensual.

Los que más subieron en las últimas cuatro semanas fueron:

Frutas: 6,3%

Aceites: 5,2%

Pan, cereales y pastas: 2%

Carnes: 2%

Comidas listas para llevar: 1,4%

Condimentos y otros productos alimenticios: 1%

Bebidas e infusiones: 0,4%

Por su parte, las verduras no acumularon cambios en sus precios en las últimas cuatro semanas, mientras que los lácteos y el azúcar anotaron una caída de 2% y 0,7%, respectivamente en dicho período.