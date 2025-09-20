La suba del dólar ya llegó a las góndolas: aumentos de 1,6% en alimentos y bebidas

La feroz suba del dólar de esta semana, que obligó al Gobierno a liquidar u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda, se trasladó inevitablemente a las góndolas: algunas consultoras privadas reportaron aumentos de hasta 1,6% promedio, el dato semanal más alto en un mes.
Una de ellas fue LCG, que detectó que alimentos y bebidas registraron en promedio un incremento del 1,6% semanal. El aumento fue impulsado por los lácteos y los panificados que treparon por encima del 5%.
"Después de dos semanas de poca volatilidad de precios, la tercera semana de septiembre presentó una inflación de alimentos y bebidas del 1,6% semanal", destaca su informe.
Por su parte, Analytica también detectó un leve repunte inflacionario a mediados del mes. Según su relevamiento, la inflación en los últimos siete días fue de 0,2% y se proyecta que los alimentos cerrarán el mes con un incremento de 2,1%.
Escalada del dólar: las subas de precios de la tercera semana de septiembre
Ocho de las 10 categorías de precios relevadas registraron incrementos en la tercera semana de septiembre. El rubro que sufrió la mayor alza fueron los panificados, con un 5,2%. Así, la inflación semanal en la canasta de productos básicos promedió 1,6%.
- Pan, cereales y pastas: 5,2%
- Lácteos y huevos: 5,1%
- Aceites: 2,5%
- Frutas: 2,5%
- Azúcar: 1,6%
- Bebidas e infusiones: 1%
- Comidas listas para llevar: 0,9%
En cambio, dos categorías registraron deflación en la tercera semana de septiembre. Las verduras anotaron un retroceso de 3,4% y la carne del 0,1% en el mismo período.
Los aumentos de alimentos en las últimas cuatro semanas
Según LCG, los alimentos registraron una inflación promedio del 1,2% en las últimas cuatro semanas. De acuerdo con el relevamiento, los panificados y las carnes explican casi el 80% de la variación mensual.
Los que más subieron en las últimas cuatro semanas fueron:
- Frutas: 6,3%
- Aceites: 5,2%
- Pan, cereales y pastas: 2%
- Carnes: 2%
- Comidas listas para llevar: 1,4%
- Condimentos y otros productos alimenticios: 1%
- Bebidas e infusiones: 0,4%
Por su parte, las verduras no acumularon cambios en sus precios en las últimas cuatro semanas, mientras que los lácteos y el azúcar anotaron una caída de 2% y 0,7%, respectivamente en dicho período.