20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La suba del dólar ya llegó a las góndolas: aumentos de 1,6% en alimentos y bebidas

La feroz escalada de la cotización de la moneda estadounidense, que encendió las alarmas y obligó al Gobierno a liquidar divisas para contener la demanda, se trasladó inevitablemente a los precios y le da un empujón a la inflación en la tercera semana de septiembre.

Por
Inflación: la suba del dólar se trasladó a los precios de las góndolas.

Inflación: la suba del dólar se trasladó a los precios de las góndolas.

Los precios mayoristas aumentaron un 3,1% en agosto
Te puede interesar:

Los precios mayoristas aumentaron un 3,1% en agosto

Una de ellas fue LCG, que detectó que alimentos y bebidas registraron en promedio un incremento del 1,6% semanal. El aumento fue impulsado por los lácteos y los panificados que treparon por encima del 5%.

"Después de dos semanas de poca volatilidad de precios, la tercera semana de septiembre presentó una inflación de alimentos y bebidas del 1,6% semanal", destaca su informe.

Por su parte, Analytica también detectó un leve repunte inflacionario a mediados del mes. Según su relevamiento, la inflación en los últimos siete días fue de 0,2% y se proyecta que los alimentos cerrarán el mes con un incremento de 2,1%.

Escalada del dólar: las subas de precios de la tercera semana de septiembre

Ocho de las 10 categorías de precios relevadas registraron incrementos en la tercera semana de septiembre. El rubro que sufrió la mayor alza fueron los panificados, con un 5,2%. Así, la inflación semanal en la canasta de productos básicos promedió 1,6%.

  • Pan, cereales y pastas: 5,2%
  • Lácteos y huevos: 5,1%
  • Aceites: 2,5%
  • Frutas: 2,5%
  • Azúcar: 1,6%
  • Bebidas e infusiones: 1%
  • Comidas listas para llevar: 0,9%

En cambio, dos categorías registraron deflación en la tercera semana de septiembre. Las verduras anotaron un retroceso de 3,4% y la carne del 0,1% en el mismo período.

Los aumentos de alimentos en las últimas cuatro semanas

Según LCG, los alimentos registraron una inflación promedio del 1,2% en las últimas cuatro semanas. De acuerdo con el relevamiento, los panificados y las carnes explican casi el 80% de la variación mensual.

Los que más subieron en las últimas cuatro semanas fueron:

  • Frutas: 6,3%
  • Aceites: 5,2%
  • Pan, cereales y pastas: 2%
  • Carnes: 2%
  • Comidas listas para llevar: 1,4%
  • Condimentos y otros productos alimenticios: 1%
  • Bebidas e infusiones: 0,4%

Por su parte, las verduras no acumularon cambios en sus precios en las últimas cuatro semanas, mientras que los lácteos y el azúcar anotaron una caída de 2% y 0,7%, respectivamente en dicho período.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

La inflación de agosto fue de 1,9%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de agosto fue de 1,9%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

El rubro de Transporte fue el que más subió en agosto.

La inflación de agosto fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Las estimaciones privadas anticipan una inflación de entre 2% y 2,2% para agosto.

La inflación de agosto fue de 1,9%

JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Rating Cero

Vengadores: Endgame puso el listón del Universo Cinematográfico de Marvel tan alto que, para muchos, todo lo que ha salido después, salvo Spider-Man: No Way Home y Deadpool y Lobezno, ha sido un fracaso.

Por qué el Universo Cinematográfico de Marvel ya no interesa tanto en Hollywood

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor.
play

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor y tuvo su estreno hace poco en Netflix: de cuál se trata

Otros tiempos, cuando Suárez y Vicuña eran pareja.

La China Suárez y un mensaje claro para Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

Ángel de Brito invitó a Andrea Taboada.

Bomba: vuelve a LAM una expanelista tras su pelea con Ángel de Brito

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

últimas noticias

El YPF Buenos Aires Challenger celebra sus 10 años.

El Challenger de Buenos Aires celebra sus 10 años con un cuadro principal lleno de figuras y promesas

Hace 2 minutos
Trump también reiteró su propuesta de crear una tarjeta dorada de residencia.

Trump subió a u$s100.000 el precio de la visa para trabajadores extranjeros altamente calificados

Hace 14 minutos
Hoy, con Sol en Virgo en conjunción con Mercurio en Libra, se abre un canal para la comunicación. ¿Quiénes son los más influenciados?

Sol conjunción Mercurio de hoy: ¿quiénes se expresarán sin límites?

Hace 32 minutos
Sin embargo, la ciencia del comportamiento animal comenzó a mostrar que este gesto puede no ser tan placentero para los perros, e incluso puede generarles ansiedad o una necesidad de defensa.  

Qué significa hablarle a tu mascota como si fuera humano según la inteligencia artificial

Hace 33 minutos
El chef Christophe Krywonis dio la clave para hacer la fondue perfecta

Ni pimienta ni nuez moscada: este es el ingrediente secreto para hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis

Hace 34 minutos