Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

El presentador confirmó que terminó su vínculo amoroso luego de dos años y comenzaron los rumores sobre una posible nueva relación.

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

La separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no sorprendió porque los rumores pisaban fuerte desde hace semanas. Sin embargo, lo que fue inesperado fue la vinculación con una famosa conductora de la televisión actual, con quien trabajó y fue participante del Bailando por un Sueño.

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

El conductor de Estamos de paso por Carnaval Stream confirmó en vivo que se separó de Milett Figueroa: " Nos separamos con Milett, le mando un beso . El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar".

"Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos . Se los quería decir a ustedes porque justamente ayer me estaban preguntando y quería aclararlo. Obviamente, algún día puede venir”, agregó.

Ante esta situación, Sabrina Rojas fue vinculada con el conductor. “Marcelo está soltero ahora. Si te invita a salir , ¿estás?", le preguntaron desde LAM y ella aseguró: "No lo sé... Pero no soy ninguna tercera en discordia. Es hipnótico. Marcelo es mi jefe, buena onda. Es una persona que está recién separada...".

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

A días de debutar en el streaming con un equipo integrado por sus hijas y algunos humoristas del viejo VideoMatch, el nombre de Marcelo Tinelli vuelve a sonar cerca de la televisión, luego de su fallido paso con el Bailando por América, donde el rating no fue el esperado.

En los últimos días comenzó a circular un rumor sobre el regreso del conductor a una pantalla que ya conoce, con un programa que que rescate la mística de algunos de sus grandes éxitos.

Estefi Berardi contó en Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la V por El Nueve, que el propio animador le confirmó que existen conversaciones están avanzadas. "Hay fecha tentativa para la vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece: marzo 2026", reveló.