Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 24 de septiembre

El oficial operó a $1.312,41 para la compra y $1.367,95 para la venta con una caída de $20, luego de una jornada de desplome tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. El blue también continúa a la baja y rozó los $1.400.

El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.312,4 para la compra y $1.367,95 para la venta tras una jornada de martes de desplome que siguió a una semana frenética con turbulencia cambiaria en la city , con el Banco Central liquidando u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda y evitar una corrida mayor. Por su parte, el blue cayó y se comercializó a $1.405.

El dólar minorista perforó el piso de $1.400 tras el fuerte apoyo de Trump a Milei

El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York produjo una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires . Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

La misma respuesta generó el anuncio de parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , quien confirmó este miércoles la negociación de un swap con Argentina por u$s20.000 millones .

Además, en busca de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno eliminó las retenciones a los granos y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $307,67 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

dólar blue billetes divisas El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y regresó a niveles previos a la elecciones bonaerenses. Stock

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.312,4 para la compra y $1.367,95 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.337,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.391,27, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.369,47

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.337,5.