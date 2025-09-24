24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 24 de septiembre

El oficial operó a $1.312,41 para la compra y $1.367,95 para la venta con una caída de $20, luego de una jornada de desplome tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. El blue también continúa a la baja y rozó los $1.400.

Por
El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.

El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.

Pexels
El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.
Te puede interesar:

El dólar minorista perforó el piso de $1.400 tras el fuerte apoyo de Trump a Milei

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $307,67 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y regresó a niveles previos a la elecciones bonaerenses.

El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y regresó a niveles previos a la elecciones bonaerenses.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.312,4 para la compra y $1.367,95 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.337,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.391,27, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.369,47

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.337,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores.

La advertencia de un banquero cercano a Javier Milei: "Me preocupa más el riesgo país que el dólar"

Inflación: la suba del dólar se trasladó a los precios de las góndolas.

La suba del dólar ya llegó a las góndolas: aumentos de 1,6% en alimentos y bebidas

El dólar oficial trepó $56 en una semana y encendió las alarmas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de septiembre

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

play

El dólar minorista alcanzó su máximo histórico nominal: se disparó a $1.515

Rating Cero

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo tras más de un año en pareja.
play

Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

últimas noticias

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Hace 17 minutos
La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.

La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio de Florencio Varela: "Me venís a tirar tiros"

Hace 29 minutos
Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Hace 30 minutos
play

Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Hace 39 minutos
Venezuela analiza declarar estado de conmoción ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Venezuela analiza declarar "estado de conmoción" ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Hace 45 minutos