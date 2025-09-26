26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de Coghlan: citaron a indagatoria a Cristian Graf, el dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima

El propietario de la vivienda en la que vivió el músico Gustavo Cerati y donde fueron hallados los restos óseos del adolescente que se encontraba desaparecido desde 1984 deberá presentarse el 17 de octubre a las 10.30.

Por
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Redes Sociales

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 citó a declaración indagatoria a Cristian Graf, el propietario de la casa de Coghlan en la que vivió el músico Gustavo Cerati, donde fueron hallados los restos óseos de Diego Fernández Lima, un adolescente que se encontraba desaparecido desde 1984.

Hasta el momento hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el AMBA.
Te puede interesar:

Triple femicidio: sumaron una cuarta fiscal a la causa

La audiencia judicial para el imputado fue fijada para el próximo 17 de octubre a las 10.30. Esta convocatoria se produce en el marco de una causa en la que el fiscal a cargo, Martín López Perrando, ya presentó una imputación formal y específica contra Graf. Según trascendió del documento judicial, la citación fue dada a conocer luego de que la defensa del acusado expresara su voluntad de declarar y ofrecer su versión de los hechos.

El fiscal López Perrando reforzó su postura ante el tribunal a principios de esta semana, presentando un detallado escrito de 29 páginas. Dicho documento contiene la ampliación de los argumentos y elementos de prueba que sostienen la imputación contra el dueño del inmueble, y reitera la solicitud de que sea indagado por el delito de "encubrimiento agravado" en relación con la ocultación del cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabrielediego/status/1971705464703668701&partner=&hide_thread=false

Esta renovada solicitud de indagatoria por parte del Ministerio Público Fiscal responde directamente a un requerimiento previo del juez de Instrucción Alejandro Litvack. Hace aproximadamente un mes, el magistrado había solicitado a la fiscalía que ofreciera más precisiones y una descripción más concreta de la conducta que le imputaba a Graf bajo la figura de encubrimiento.

El objetivo de la requisitoria del magistrado fue, según lo que había aclarado en su momento, evitar la posibilidad de futuras nulidades en el proceso penal. El juez buscó garantizar las garantías procesales y dotar de la máxima solidez jurídica a la acusación, previniendo así cualquier estrategia de la defensa que pudiera desestimar la imputación por defectos de forma.

El caso de Fernández Lima, quien fue visto por última vez a los 16 años, reabrió un misterio de más de cuatro décadas luego de que sus restos fueran encontrados por obreros durante una remodelación. El hallazgo en el jardín de quien fuera su excompañero de escuela, Cristian Graf, puso a este último en la mira de la Justicia por su presunta participación en el ocultamiento del cuerpo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Fuego en la Casa Rosada: reportan un principio de incendio en el primer piso

play

Triple femicidio: piden la captura internacional de la mano derecha de Pequeño J

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

conmocion en chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 anos que dio a luz

Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

play

La mamá de Morena Verri: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable"

play

Cómo sigue la causa del triple femicidio en Varela: reunión clave del fiscal con el jefe de investigación

Rating Cero

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

últimas noticias

play

Javier Alonso sobre el triple femicidio: "Con el video querían generar la idea de un líder narco temerario"

Hace 55 minutos
Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela

Hace 1 hora
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció la exitosa licitación.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó todos los vencimientos, con fuerte demanda de bonos atados al dólar

Hace 2 horas
Hasta el momento hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el AMBA.

Triple femicidio: sumaron una cuarta fiscal a la causa

Hace 2 horas
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: citaron a indagatoria a Cristian Graf, el dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima

Hace 2 horas