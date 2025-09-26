Crimen de Coghlan: citaron a indagatoria a Cristian Graf, el dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima El propietario de la vivienda en la que vivió el músico Gustavo Cerati y donde fueron hallados los restos óseos del adolescente que se encontraba desaparecido desde 1984 deberá presentarse el 17 de octubre a las 10.30. Por







La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas. Redes Sociales

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 citó a declaración indagatoria a Cristian Graf, el propietario de la casa de Coghlan en la que vivió el músico Gustavo Cerati, donde fueron hallados los restos óseos de Diego Fernández Lima, un adolescente que se encontraba desaparecido desde 1984.

La audiencia judicial para el imputado fue fijada para el próximo 17 de octubre a las 10.30. Esta convocatoria se produce en el marco de una causa en la que el fiscal a cargo, Martín López Perrando, ya presentó una imputación formal y específica contra Graf. Según trascendió del documento judicial, la citación fue dada a conocer luego de que la defensa del acusado expresara su voluntad de declarar y ofrecer su versión de los hechos.

El fiscal López Perrando reforzó su postura ante el tribunal a principios de esta semana, presentando un detallado escrito de 29 páginas. Dicho documento contiene la ampliación de los argumentos y elementos de prueba que sostienen la imputación contra el dueño del inmueble, y reitera la solicitud de que sea indagado por el delito de "encubrimiento agravado" en relación con la ocultación del cuerpo.

El juez Litvack dio luz verde al pedido del fiscal López Perrando.

Será indagado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

El 20/05 hallaron los restos de #DiegoFernandez en su casa #Graf #Gaita #CasaCerati — Diego G (@gabrielediego) September 26, 2025

Esta renovada solicitud de indagatoria por parte del Ministerio Público Fiscal responde directamente a un requerimiento previo del juez de Instrucción Alejandro Litvack. Hace aproximadamente un mes, el magistrado había solicitado a la fiscalía que ofreciera más precisiones y una descripción más concreta de la conducta que le imputaba a Graf bajo la figura de encubrimiento.

El objetivo de la requisitoria del magistrado fue, según lo que había aclarado en su momento, evitar la posibilidad de futuras nulidades en el proceso penal. El juez buscó garantizar las garantías procesales y dotar de la máxima solidez jurídica a la acusación, previniendo así cualquier estrategia de la defensa que pudiera desestimar la imputación por defectos de forma. El caso de Fernández Lima, quien fue visto por última vez a los 16 años, reabrió un misterio de más de cuatro décadas luego de que sus restos fueran encontrados por obreros durante una remodelación. El hallazgo en el jardín de quien fuera su excompañero de escuela, Cristian Graf, puso a este último en la mira de la Justicia por su presunta participación en el ocultamiento del cuerpo.