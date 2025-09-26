Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa Milo J lo hizo de nuevo. Con apenas 18 años, el artista de Morón acaba de lanzar La vida era más corta, un álbum que se sumerge en la tradición musical argentina para devolverla en clave contemporánea. No se trata de repetir fórmulas ni de calcinar postales folklóricas: es un trabajo que reconstruye la raíz desde una mirada joven, cargada de memoria, emoción y riesgo artístico. Aurora Luna









Expectativa por el nuevo disco de Milo J.

El disco, compuesto por 15 canciones, fue producido por el propio Milo junto a Tatool y Santiago Alvarado. Allí conviven guitarras criollas, bandoneones y voces históricas, con una producción moderna que amplifica —sin diluir, ni blanquear— lo local. Es una obra conceptual atravesada por la herencia y la vulnerabilidad de una generación, donde se habla de tiempo, cicatrices, ausencia y transformación.

Uno de los aspectos más llamativos son las colaboraciones. El álbum reúne a referentes que van desde los Hermanos Carabajal hasta Silvio Rodríguez, pasando por Soledad Pastorutti, Trueno y Paula Prieto. Pero el gesto más conmovedor está en Jangadero, donde la voz de Mercedes Sosa irrumpe como una plegaria, capaz de estremecer desde la primera escucha.

La dimensión visual también refuerza este universo. Los visualizers fueron grabados en Suncho Corral y Villa Atamisqui, en Santiago del Estero, con pobladores locales y una estética cinematográfica que evita el cliché folklórico. Allí aparecen mitos como La Salamanca y figuras como Lucía, una Telesita moderna, que dialogan con las canciones y aportan densidad cultural. “Gracias a esta iniciativa, ahora el mundo se va a enterar que esas personas existieron y siguen existiendo en nuestras memorias”, explicó el propio Milo J.

En el plano musical, temas como Bajo de la piel exponen su capacidad para narrar lo íntimo desde la contemporaneidad: guitarras tradicionales con texturas digitales. En Niño, quizás el corazón emocional y narrativo del disco, aborda la pérdida del padre y la exposición a la marginalidad con una sensibilidad de un artista que dialoga con las vivencias colectivas.

La conexión de Milo con Santiago del Estero no es casual. “La abuela de mi mamá, quien la crió, era santiagueña y se vino a los 12 años a Buenos Aires a construir una nueva vida porque allá todo es muy difícil y hay de todo menos oportunidades. Por eso, por este medio sigo escribiendo esta historia”, contó el artista.

La vida era más corta coloca a Milo J en una línea que recuerda a fenómenos como El Madrileño de C Tangana en España o Debí tirar más fotos de Bad Bunny en Puerto Rico: discos que desde lo local logran dialogar con el mundo. Aquí, la tradición argentina desde su generación, transformando lo local en lenguaje global sin renunciar a la memoria, ni a su identidad. El próximo 18 de diciembre, Milo presentará este proyecto por primera vez en el estadio Vélez, convirtiéndose en el artista más joven en conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del país. Allí, las canciones que nacieron entre cicatrices y herencias invisibles tendrán su consagración frente a jóvenes que encuentran en su música un espejo y una voz propia.