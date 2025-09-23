23 de septiembre de 2025 Inicio
Fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total apoyo para su reelección como presidente"

El mandatario de los Estados Unidos publicó un mensaje previo a la reunión bilateral donde destacó que el jefe de Estado argentino "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Javier Milei es un muy buen amigo

"Javier Milei es un muy buen amigo", afirmó Trump. 

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un fuerte respaldo al presidente Javier Milei al asegurar que "tiene mi total apoyo para su reelección como presidente". Lo hizo al publicar un mensaje en su propia red social, previo a la reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York, donde además destacó que el jefe de Estado argentino "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Milei tiene una agenda cargada con varios encuentros bilaterales.
Tras la reunión con Trump, cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", señaló en un primer momento Trump en Truth Social.

En el mismo, calificó como "un desastre total" la inflación recibida por el anterior gobierno y, según la perspectiva de Trump, "causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación).

Para el mandatario estadounidense, Milei "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

"Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!", concluyó.

El mensaje, fue replicado por Milei en su cuenta de X, donde le agradeció "por su gran amistad y este gesto extraordinario".

El Gobierno imprimió el mensaje de apoyo de Donald Trump

La Oficina del Presidente compartió en X una serie de fotos del encuentro entre Javier Milei y el mandatario de los Estados Unidos en Nueva York donde, en una ellas, puede verse impreso la publicación realizada por el republicano en Truth Social.

"El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional", publicaron.

Por su parte, a la espera de la confirmación de un nuevo préstamo por parte del Tesoro de los Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se hizo eco del encuentro bilateral entre ambos mandatarios, el cual lo calificó como "impresionante".

"Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Javier Milei! Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias Secretario Scott Bessent. Gracias Marco Rubio", publicó el titular del Palacio de Hacienda.

