Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

La artista cordobesa reveló su fragancia insignia, un clásico moderno de Mugler que mezcla calidez y sofisticación.

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

El perfume favorito de Tuli Acosta es Angel Elixir de Mugler, una fragancia floral con notas de jazmín y vainilla que la cantante e influencer asegura llevar siempre consigo. La elección de este perfume refleja su estilo personal y acompaña el momento de expansión profesional que atraviesa.

En paralelo a su consolidación como figura en la música y la moda, Acosta estuvo en el centro de la atención mediática por su separación de Lit Killah. Sin embargo, la cordobesa prefiere enfocarse en sus proyectos y en compartir detalles de su vida cotidiana con sus seguidoras, como el aroma que la representa.

El perfume elegido, lanzado en 2023, es una reinvención contemporánea de la clásica línea Angel de Mugler. Desde su llegada al mercado, se transformó en un éxito internacional y en una de las fragancias más buscadas por quienes desean un sello olfativo distintivo.

Lit Killha Tuli Acosta
La separación de Tuli Acosta y Lit Killah la puso en el centro de la escena, aunque ella prefiere enfocarse en su carrera.

La separación de Tuli Acosta y Lit Killah la puso en el centro de la escena, aunque ella prefiere enfocarse en su carrera.

El aroma del perfume Angel Elixir de Mugler

La fragancia se distingue por un equilibrio entre frescura y sensualidad. Pertenece a la familia Floral Frutal Gourmand y se construye en varias capas:

  • Notas de salida de pimienta rosa
  • Un corazón floral con jazmín
  • Ylang-ylang y flor de azahar
  • Ufondo envolvente de vainilla Bourbon junto a Amber Xtreme

El resultado es un perfume moderno que transmite fuerza y seguridad.

Cuánto sale el perfume Angel Elixir de Mugler

Angel Elixir se comercializa en distintos formatos. En Argentina, los precios actuales varían según la perfumería: en Farmalife el frasco de 100 ml cuesta $285.996, en Juleriaque la versión recargable ronda los $246.000 y en Parfumerie está en $191.000.

Angel Elixir de Mugler
Su precio oscila entre $191.000 y $285.996 en Argentina, y unos 150 a 195 dólares en el exterior.

Su precio oscila entre $191.000 y $285.996 en Argentina, y unos 150 a 195 dólares en el exterior.

En el duty free de Buenos Aires, el mismo tamaño figura a US$152,50, mientras que en la web oficial de Mugler se ofrece a US$195. Estas cifras lo posicionan como un lujo accesible dentro de la categoría de perfumes premium.

