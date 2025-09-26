Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

El perfume favorito de Tuli Acosta es Angel Elixir de Mugler, una fragancia floral con notas de jazmín y vainilla que la cantante e influencer asegura llevar siempre consigo. La elección de este perfume refleja su estilo personal y acompaña el momento de expansión profesional que atraviesa.
En paralelo a su consolidación como figura en la música y la moda, Acosta estuvo en el centro de la atención mediática por su separación de Lit Killah. Sin embargo, la cordobesa prefiere enfocarse en sus proyectos y en compartir detalles de su vida cotidiana con sus seguidoras, como el aroma que la representa.
El perfume elegido, lanzado en 2023, es una reinvención contemporánea de la clásica línea Angel de Mugler. Desde su llegada al mercado, se transformó en un éxito internacional y en una de las fragancias más buscadas por quienes desean un sello olfativo distintivo.
El aroma del perfume Angel Elixir de Mugler
La fragancia se distingue por un equilibrio entre frescura y sensualidad. Pertenece a la familia Floral Frutal Gourmand y se construye en varias capas:
- Notas de salida de pimienta rosa
- Un corazón floral con jazmín
- Ylang-ylang y flor de azahar
- Ufondo envolvente de vainilla Bourbon junto a Amber Xtreme
El resultado es un perfume moderno que transmite fuerza y seguridad.
Cuánto sale el perfume Angel Elixir de Mugler
Angel Elixir se comercializa en distintos formatos. En Argentina, los precios actuales varían según la perfumería: en Farmalife el frasco de 100 ml cuesta $285.996, en Juleriaque la versión recargable ronda los $246.000 y en Parfumerie está en $191.000.
Angel Elixir de Mugler
Su precio oscila entre $191.000 y $285.996 en Argentina, y unos 150 a 195 dólares en el exterior.
Juleriaque
En el duty free de Buenos Aires, el mismo tamaño figura a US$152,50, mientras que en la web oficial de Mugler se ofrece a US$195. Estas cifras lo posicionan como un lujo accesible dentro de la categoría de perfumes premium.