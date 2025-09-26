Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

La artista cordobesa reveló su fragancia insignia, un clásico moderno de Mugler que mezcla calidez y sofisticación.

El perfume favorito de Tuli Acosta es Angel Elixir de Mugler , una fragancia flora l con notas de jazmín y vainilla que la cantante e influencer asegura llevar siempre consigo. La elección de este perfume refleja su estilo personal y acompaña el momento de expansión profesional que atraviesa.

En paralelo a su consolidación como figura en la música y la moda, Acosta estuvo en el centro de la atención mediática por su separación de Lit Killah . Sin embargo, la cordobesa prefiere enfocarse en sus proyectos y en compartir detalles de su vida cotidiana con sus seguidoras, como el aroma que la representa .

El perfume elegido, lanzado en 2023 , es una reinvención contemporánea de la clásica línea Angel de Mugler . Desde su llegada al mercado, se transformó en un éxito internacional y en una de las fragancias más buscadas por quienes desean un sello olfativo distintivo.

La fragancia se distingue por un equilibrio entre frescura y sensualidad . Pertenece a la familia Floral Frutal Gourmand y se construye en varias capas:

Notas de salida de pimienta rosa

Un corazón floral con jazmín

Ylang-ylang y flor de azahar

Ufondo envolvente de vainilla Bourbon junto a Amber Xtreme

El resultado es un perfume moderno que transmite fuerza y seguridad.

Cuánto sale el perfume Angel Elixir de Mugler

Angel Elixir se comercializa en distintos formatos. En Argentina, los precios actuales varían según la perfumería: en Farmalife el frasco de 100 ml cuesta $285.996, en Juleriaque la versión recargable ronda los $246.000 y en Parfumerie está en $191.000.

En el duty free de Buenos Aires, el mismo tamaño figura a US$152,50, mientras que en la web oficial de Mugler se ofrece a US$195. Estas cifras lo posicionan como un lujo accesible dentro de la categoría de perfumes premium.