Cómo sigue la causa del triple femicidio en Florencio Varela: reunión clave del fiscal con el jefe de investigación

Adrián Arribas llevará a cabo un encuentro con las autoridades policiales de la DDI de La Matanza para conocer los avances en la búsqueda de los autores materiales de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La DDI de La Matanza.

Avanza la causa por el triple femicidio en Florencio Varela y el fiscal Adrián Arribas mantendrá este viernes una reunión clave con los jefes de investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza con el objetivo de conocer los avances en la búsqueda de los autores materiales de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Triple femicidio en Florencio Varela: despiden a las jóvenes de La Matanza

El jueves el fiscal mantuvo un encuentro con el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires y luego destacó en una entrevista televisiva que el caso se trabajará con celeridad, de igual manera que los demás crímenes en los que interviene la fiscalía a su cargo, la que se dedica específicamente a la investigación de homicidios.

En una entrevista con C5N, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida, brindó detalles de la causa, la cual se mantiene en secreto de sumario. "Entiendo que hubo una inoperancia tanto policial como judicial", señaló en referencia a la vulneración de la casa en Florencio Varela, donde se llevó a cabo el crimen de las tres jóvenes.

"Ayer en medio de la marcha pacífica logramos que se pudieran reunir las tres madres de las chicas y que juntas pidan justicia. Hablamos y están de acuerdo con que tienen que llegar hasta lo último", explicó el letrado a este medio.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

detenidos femicidio

La Fiscalía de La Matanza determinó el traslado de los 4 detenidos por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela a la Unidad 61 en Melchor Romero (ex Alcaidía III), La Plata. Tras negarse a declarar durante el proceso indagatorio, los sospechosos fueron removidos de la DDI de La Matanza, en San Justo hacia el sur de la Provincia.

La UFI de Homicidios de la jurisdicción, a cargo del flamante fiscal Adrián Arribas, ordenó el inmediato traslado de los acusados Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González.

Miguel Ángel Villanueva, indocumentado en Argentina y de nacionalidad peruana, según se confirmó en las últimas horas, fue imputado , por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. La misma acusación le fue aplicada a su pareja, Iara Daniela Ibarra

Los asesinatos de Brenda, Morena y Lara fueron considerados femicidios por el fiscal Arribas, delito por el que se puede recibir la pena de prisión perpetua. Villanueva e Ibarra fueron imputados por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

En tanto, Andrés Maximiliano Parra y Magalí Celeste González Guerrero, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado.

