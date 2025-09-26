Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela Fue capturado en la ciudad fronteriza de Villazón. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por







Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales sospechosos del brutal triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, fue detenido en Villazón, Bolivia. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", publicó Bullrich. La ministra agregó que el detenido será trasladado "en instantes a dependencias de la DFI de la PFA".

El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2025

La captura de Sotacuro se da en el marco de una intensa búsqueda que incluyó un operativo especial en Jujuy y en pasos fronterizos, ante la sospecha de que los implicados intentaran escapar hacia Bolivia.

El detenido viajaba en un vehículo Volkswagen Fox que fue utilizado de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que trasladaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.