26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela

Fue capturado en la ciudad fronteriza de Villazón. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por
Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales sospechosos del brutal triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, fue detenido en Villazón, Bolivia. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Te puede interesar:

Javier Alonso sobre el triple femicidio: "Con el video querían generar la idea de un líder narco temerario"

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", publicó Bullrich. La ministra agregó que el detenido será trasladado "en instantes a dependencias de la DFI de la PFA".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1971730133846290786&partner=&hide_thread=false

La captura de Sotacuro se da en el marco de una intensa búsqueda que incluyó un operativo especial en Jujuy y en pasos fronterizos, ante la sospecha de que los implicados intentaran escapar hacia Bolivia.

El detenido viajaba en un vehículo Volkswagen Fox que fue utilizado de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que trasladaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Sotacuro fue sorprendido detenido en un hospedaje llamado Hostal Villazón. De allí fue trasladado a dependencias policiales para su resguardo y, luego de los tramites de extradición, personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

Noticias relacionadas

Hasta el momento hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el AMBA.

Triple femicidio: sumaron una cuarta fiscal a la causa

La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: citaron a indagatoria a Cristian Graf, el dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima

play

Olga Wornat: "Un capo narco no vive en una villa, vive en Nordelta o en Puerto Madero"

play

Fuego en la Casa Rosada: reportan un principio de incendio en el primer piso

play

Triple femicidio: piden la captura internacional de la mano derecha de Pequeño J

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Rating Cero

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

últimas noticias

play

Javier Alonso sobre el triple femicidio: "Con el video querían generar la idea de un líder narco temerario"

Hace 53 minutos
Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela

Hace 1 hora
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció la exitosa licitación.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó todos los vencimientos, con fuerte demanda de bonos atados al dólar

Hace 2 horas
Hasta el momento hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el AMBA.

Triple femicidio: sumaron una cuarta fiscal a la causa

Hace 2 horas
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: citaron a indagatoria a Cristian Graf, el dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima

Hace 2 horas