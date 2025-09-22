Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de septiembre

El oficial opera a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta luego de un cierre de semana frenético que obligó al Banco Central a liquidar u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda, mientras que el blue y los financieros dejaron bien atrás el hito de los $1.500.

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta tras una semana frenética con turbulencia cambiaria en la city , con el Banco Central liquidando u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda y evitar una corrida mayor. Por su parte, el blue y los financieros se comercializan arriba de los $1.500. El techo de la banda se ubica en $1.475 .

La advertencia de un banquero cercano a Javier Milei: "Me preocupa más el riesgo país que el dólar"

La gran novedad para la rueda del lunes, luego de la compleja semana que atravesó la moneda extranjera, fue el anuncio de Manuel Adorni sobre la eliminación de las retenciones para los granos . Según el propio vocero presidencial, la medida busca "generar mayor oferta de dólares". Aunque todavía no se sabe cuándo entrará en vigencia, sí se definió que durará hasta después de las elecciones legislativas: la fecha límite será el viernes 31 de octubre.

En la noche del jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo , salió a defender la política cambiaria tras la presión en el dólar oficial que obligó al Banco Central a vender divisas y expresó: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda" .

En el canal de streaming Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

Por su parte, el economista Juan Carlos De Pablo, una de las voces más consultadas por el presidente Javier Milei, puso en duda que alcancen los dólares para contener la estampida de la divisa extranjera. "Lo sabe Dios", se limitó a decir cuando le preguntaron.

La fuerte intervención del BCRA y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. El dólar cripto también se unió a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que muestra que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $463,47 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1465 para la compra y $1515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.475.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.566,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.550,19.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.478,50.