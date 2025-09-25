25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei se reúne con Benjamin Netanyahu en el cierre de su viaje a Nueva York

Tras su discurso en la Asamblea General de la ONU, el Presidente mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel. Se espera un nuevo gesto de respaldo en medio de la presión internacional por la ofensiva en Gaza y el reconocimiento de varios países al Estado palestino.

Por
Milei y Netanyahu vuelven a reunirse para ratificar su alineamiento internacional.

Milei y Netanyahu vuelven a reunirse para ratificar su alineamiento internacional.

En el último día de su viaje a Nueva York, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un nuevo gesto de respaldo en medio de la creciente presión internacional por la ofensiva en la Franja de Gaza.

Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Trump y Werthein.
Te puede interesar:

Werthein contó detalles de la cumbre Trump-Milei: "No nos han pedido nada"

El encuentro, programado para las 16:45, se produce luego del discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) donde, a diferencia de otros jefes de Estado, evitó referirse a la situación humanitaria en el enclave palestino y solo exigió la "liberación inmediata de los rehenes" que aún están en poder de Hamás.

En el marco de la Asamblea, Reino Unido, Canadá, Australia y Francia, entre otros, se sumaron al reconocimiento del Estado palestino, una medida que ya tomaron más de 145 países, incluida Argentina. Netanyahu y el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazaron la decisión y la calificaron como "una recompensa para Hamás".

Tras la reunión con Netanyahu, Milei participará de otros eventos vinculados con la comunidad judía de Nueva York. Asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith y luego, a las 19:15, se encontrará con el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

También es probable, aunque no figura en su agenda oficial, que aproveche para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, el último líder del movimiento Jabad-Lubavitch, un lugar de peregrinación en Queens al que ya acudió en anteriores viajes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Scott Bessent.

Milei recibió un premio en EEUU de manos de Scott Bessent: "Estamos en el camino correcto"

play

El empresario Eduardo Kovalivker, de la Suizo Argentina, financió el acto que Milei hará para presentar su libro

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

La ex número dos del FMI advirtió que la Argentina debe flexibilizar el tipo de cambio y sumar reservas

La ex número dos del FMI advirtió que la Argentina debe flexibilizar el tipo de cambio y sumar reservas

play

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

Javier Milei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Qué es un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 10 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 14 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 28 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 35 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 35 minutos