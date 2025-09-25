Javier Milei se reúne con Benjamin Netanyahu en el cierre de su viaje a Nueva York Tras su discurso en la Asamblea General de la ONU, el Presidente mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel. Se espera un nuevo gesto de respaldo en medio de la presión internacional por la ofensiva en Gaza y el reconocimiento de varios países al Estado palestino. Por







Milei y Netanyahu vuelven a reunirse para ratificar su alineamiento internacional.

En el último día de su viaje a Nueva York, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un nuevo gesto de respaldo en medio de la creciente presión internacional por la ofensiva en la Franja de Gaza.

El encuentro, programado para las 16:45, se produce luego del discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) donde, a diferencia de otros jefes de Estado, evitó referirse a la situación humanitaria en el enclave palestino y solo exigió la "liberación inmediata de los rehenes" que aún están en poder de Hamás.

En el marco de la Asamblea, Reino Unido, Canadá, Australia y Francia, entre otros, se sumaron al reconocimiento del Estado palestino, una medida que ya tomaron más de 145 países, incluida Argentina. Netanyahu y el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazaron la decisión y la calificaron como "una recompensa para Hamás".

Tras la reunión con Netanyahu, Milei participará de otros eventos vinculados con la comunidad judía de Nueva York. Asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith y luego, a las 19:15, se encontrará con el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.