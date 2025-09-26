Llega un nuevo temporal a Buenos Aires: rigen alertas en 10 provincias El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Para el fin de semana se espera una ciclogénesis fugaz en el centro del país, que generará bajas presiones en el territorio. Por







Una ciclogénesis fugaz que llega el fin de semana a Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas y viento para 10 provincias de Argentina. De esta manera, septiembre se despide con bajas temperaturas durante la mañana y fuertes precipitaciones. Para el fin de semana se espera una ciclogénesis fugaz en el centro del país, que generará la formación de un centro de bajas presiones en el territorio.

En las provincias de Córdoba, San Luis y San Juan rigen dos alertas, una por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mientras que en Mendoza, el resto de San Juan, Córdoba, Catamarca, La Rioja, y Santiago del Estero rige "hasta el viernes 26 a la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h", explicaron desde el SMN.

Sin embargo, a partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h.