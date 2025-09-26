26 de septiembre de 2025 Inicio
Llega un nuevo temporal a Buenos Aires: rigen alertas en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Para el fin de semana se espera una ciclogénesis fugaz en el centro del país, que generará bajas presiones en el territorio.

Una ciclogénesis fugaz que llega el fin de semana a Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas y viento para 10 provincias de Argentina. De esta manera, septiembre se despide con bajas temperaturas durante la mañana y fuertes precipitaciones. Para el fin de semana se espera una ciclogénesis fugaz en el centro del país, que generará la formación de un centro de bajas presiones en el territorio.

En las provincias de Córdoba, San Luis y San Juan rigen dos alertas, una por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mientras que en Mendoza, el resto de San Juan, Córdoba, Catamarca, La Rioja, y Santiago del Estero rige "hasta el viernes 26 a la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h", explicaron desde el SMN.

Sin embargo, a partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h.

En el caso de Buenos Aires y Río Negro, se esperan lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

Alerta meteorológica por viento y tormentas: las localidades afectadas

  • Buenos Aires: Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso.
  • Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta- Avellaneda - Pichi Mahuida.
  • La Pampa: toda la provincia.
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe - Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña - Oeste de Pocho - Oeste de San Alberto - Oeste de San Javier.
  • San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil - Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.
  • La Rioja: toda la provincia.
  • Catamarca: toda la provincia.
  • Santiago del Estero: Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica.
