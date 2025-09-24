24 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei recibió un premio en Estados Unidos de manos de Scott Bessent: "estamos en el camino correcto"

Tras el anuncio del swap por u$s20.000 millones por parte del Tesoro estadounidense, el Presidente fue distinguido con el Global Citizen Award 2025 en la gala de Atlantic Council.

Javier Milei junto a Scott Bessent.

El presidente Javier Milei participó este miércoles de la gala de Atlantic Council, donde fue distinguido con el Global Citizen Award 2025 (Premio Ciudadano Global 2025) por su labor en las reformas económicas que promueve, galardón que recibió de manos del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

Aumentan los incidentes violentos dirigidos contra agentes de ICE.
Al menos dos muertos en Dallas tras un tiroteo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

"Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano", señaló Milei en su discurso.

"Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", agregó el Presidente.

De la gala también participaron el presidente Francia, Emannuel Macron, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras figuras de relevancia.

milei gala atlantic council

El reconocimiento llegó luego de la reunión bilateral con Trump y del apoyo del Tesoro, que anunció un swap por u$s20.000 millones.

"Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto. Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar", concluyó Milei.

