El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión El empresario llegó a Argentina y puso en duda su participación en MasterChef Celebrity por los problemas de salud de Valentino.







Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa. Instagram

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, López fue consultado por la salud de su hijo mayor y reveló: "Tuvo una lesión importante, así que vengo al país para organizar la cirugía y hablar con el doctor. Lo primordial es eso". Con estas palabras, tuvo un tono que llenó de preocupación a los millones de seguidores de Wanda, ya que podría significar su despedida del fútbol.

"Todo va a depender de cómo salga la operación de Valentino. En base a eso veremos, quiero que salga todo bien y después me sentaré a hablar la próxima semana con el productor de MasterChef Celebrity", agregó con respecto a su vida laboral. De esta manera, dejó en claro que no tiene ningún acuerdo con Telefe y que todavía deberá negociar para estar en el programa.

Es importante tener en cuenta que Valentino López tiene apenas 16 años y se encuentra en la séptima división de River Plate, club donde también debutó en primera su padre. Por otro lado, comparte equipo con Bastian Demichelis, hijo del exentrenador del club y que decidió quedarse a vivir solo en Argentina para intentar cumplir su sueño.