IR A
IR A

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

El conglomerado The Walt Disney Company decidió volver a incrementar los valores para sus planes tras la fuerte caída sufrida por la suspensión del talk show.

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Redes sociales

El conglomerado The Walt Disney Company decidió aumentar el precio de la plataforma de streaming Disney+ luego del escándalo con el presentador Jimmy Kimmel, lo que se tradujo en pedidos de los propios empleados de la empresa para que se den de baja las suscripciones como protesta.

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.
Te puede interesar:

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Como ocurre en cada ocasión, los aumentos primero se reflejan en Estados Unidos y luego se busca un precio acorde para cada país. Así, los planes de suscripción de Disney+ se verán modificados de la siguiente manera: el básico (con publicidad) pasará de u$s9,99 a u$s11,99, mientras que el premium (sin publicidad) pasará de u$s15,99 a u$s18,99.

En Argentina, el precio del básico está en $10.699, mientras que el premium se encuentra en $15.299, por lo que si se toman en cuenta los aumentos específicos del 20,02% y 18,76%, los nuevos valores pasarían a ser del $12.841 y $18.170, respectivamente. Esto, con un dólar a $1.370, se traduciría como u$s9,37 y u$s13,26, por lo que los montos quedarían un poco por debajo de Estados Unidos.

Disney+ nuevos contenidos ESPN y Star+
Disney+ aprovecha su gran catálogo para cobrar precios exorbitantes.

Disney+ aprovecha su gran catálogo para cobrar precios exorbitantes.

Para combatir sus propios aumentos, la plataforma de streaming Disney+ lanzó una promoción por tiempo limitado para su plan premium, ya que decidieron ofrecer un 60% de descuento durante cuatro meses. Este es el más buscado por los usuarios porque es el que incluye el deporte en vivo y los relatos de Mariano Closs.

Jimmy Kimmel volvió a la TV y criticó los ataques "anti Estados Unidos" de Donald Trump a la libertad de expresión

El afamado conductor norteamericano Jimmy Kimmel volvió este martes a la pantalla de ABC con su programa Jimmy Kimmel Live! luego de que la empresa dueña de la cadena, The Walt Disney Company, suspendiera la emisión durante varios días por mencionar en su monólogo un presunto vínculo entre el asesino del activista conservador Charlie Kirk y el movimiento MAGA.

En su regreso, criticó los esfuerzos "antiamericanos" del gobierno de Donald Trump para restringir la libertad de expresión en Estados Unidos y advirtió que no moderará sus críticas a la gestión del magnate.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel y un esperado regreso a la televisión tras la censura de Donald Trump.

Jimmy Kimmel y un esperado regreso a la televisión tras la censura de Donald Trump.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tom Holland preocupó a todos tras su conmoción cerebral.

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas.

Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..."

Marvel decidió renovar su serie más exitosa y generó mucha expectativa.

Marvel renovó su serie más exitosa y sorprendió a los fans: se filmará en 2026

Batman se suma a Marvel para uno de los proyectos más esperados de la historia.

Marvel anunció la llegada de Batman a su mundo: cómo será la integración de DC

Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

últimas noticias

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Hace 25 minutos
La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.

La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio de Florencio Varela, apuntó a los asesinos: "Me venís a tirar tiros"

Hace 37 minutos
Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Hace 38 minutos
play

Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Hace 47 minutos
Venezuela analiza declarar estado de conmoción ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Venezuela analiza declarar "estado de conmoción" ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Hace 53 minutos