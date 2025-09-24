Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro El conglomerado The Walt Disney Company decidió volver a incrementar los valores para sus planes tras la fuerte caída sufrida por la suspensión del talk show.







Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas. Redes sociales

El conglomerado The Walt Disney Company decidió aumentar el precio de la plataforma de streaming Disney+ luego del escándalo con el presentador Jimmy Kimmel, lo que se tradujo en pedidos de los propios empleados de la empresa para que se den de baja las suscripciones como protesta.

Como ocurre en cada ocasión, los aumentos primero se reflejan en Estados Unidos y luego se busca un precio acorde para cada país. Así, los planes de suscripción de Disney+ se verán modificados de la siguiente manera: el básico (con publicidad) pasará de u$s9,99 a u$s11,99, mientras que el premium (sin publicidad) pasará de u$s15,99 a u$s18,99.

En Argentina, el precio del básico está en $10.699, mientras que el premium se encuentra en $15.299, por lo que si se toman en cuenta los aumentos específicos del 20,02% y 18,76%, los nuevos valores pasarían a ser del $12.841 y $18.170, respectivamente. Esto, con un dólar a $1.370, se traduciría como u$s9,37 y u$s13,26, por lo que los montos quedarían un poco por debajo de Estados Unidos.

Disney+ nuevos contenidos ESPN y Star+ Disney+ aprovecha su gran catálogo para cobrar precios exorbitantes. Redes sociales

Para combatir sus propios aumentos, la plataforma de streaming Disney+ lanzó una promoción por tiempo limitado para su plan premium, ya que decidieron ofrecer un 60% de descuento durante cuatro meses. Este es el más buscado por los usuarios porque es el que incluye el deporte en vivo y los relatos de Mariano Closs.