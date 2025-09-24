Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

El conglomerado The Walt Disney Company decidió aumentar el precio de la plataforma de streaming Disney+ luego del escándalo con el presentador Jimmy Kimmel, lo que se tradujo en pedidos de los propios empleados de la empresa para que se den de baja las suscripciones como protesta.
Como ocurre en cada ocasión, los aumentos primero se reflejan en Estados Unidos y luego se busca un precio acorde para cada país. Así, los planes de suscripción de Disney+ se verán modificados de la siguiente manera: el básico (con publicidad) pasará de u$s9,99 a u$s11,99, mientras que el premium (sin publicidad) pasará de u$s15,99 a u$s18,99.
En Argentina, el precio del básico está en $10.699, mientras que el premium se encuentra en $15.299, por lo que si se toman en cuenta los aumentos específicos del 20,02% y 18,76%, los nuevos valores pasarían a ser del $12.841 y $18.170, respectivamente. Esto, con un dólar a $1.370, se traduciría como u$s9,37 y u$s13,26, por lo que los montos quedarían un poco por debajo de Estados Unidos.
Disney+ nuevos contenidos ESPN y Star+
Disney+ aprovecha su gran catálogo para cobrar precios exorbitantes.
Redes sociales
Para combatir sus propios aumentos, la plataforma de streaming Disney+ lanzó una promoción por tiempo limitado para su plan premium, ya que decidieron ofrecer un 60% de descuento durante cuatro meses. Este es el más buscado por los usuarios porque es el que incluye el deporte en vivo y los relatos de Mariano Closs.
Jimmy Kimmel volvió a la TV y criticó los ataques "anti Estados Unidos" de Donald Trump a la libertad de expresión
El afamado conductor norteamericano Jimmy Kimmel volvió este martes a la pantalla de ABC con su programa Jimmy Kimmel Live! luego de que la empresa dueña de la cadena, The Walt Disney Company, suspendiera la emisión durante varios días por mencionar en su monólogo un presunto vínculo entre el asesino del activista conservador Charlie Kirk y el movimiento MAGA.
En su regreso, criticó los esfuerzos "antiamericanos" del gobierno de Donald Trump para restringir la libertad de expresión en Estados Unidos y advirtió que no moderará sus críticas a la gestión del magnate.
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel y un esperado regreso a la televisión tras la censura de Donald Trump.
ABC