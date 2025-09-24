La actividad económica retrocedió 0,1% en julio y acumula tres meses consecutivos de caída Los sectores que más cayeron en el séptimo mes son Pesca (-85,7% ia), e Industria manufacturera (-1,8% ia). Por







En julio la actividad económica retrocedió 0,1% y acumula tres meses consecutivos de caida

En julio el estimador mensual de actividad económica cayó un 0.1% mensual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este miércoles. Sin embargo, la comparación interanual arrojó un crecimiento del 2,9%, explicado en parte por la baja base de 2024, cuando la fuerte devaluación dispuesta por Javier Milei en el inicio de su gestión golpeó de lleno a la producción.

De los quince sectores que conforman el indicador, once registraron subas interanuales. Entre ellos se destacaron Intermediación financiera, con un avance de 23,2%, y Explotación de minas y canteras, que creció 13,4%. Ambos rubros aportaron la mayor incidencia positiva al resultado general.

En cambio, cuatro sectores mostraron retrocesos frente a julio de 2024. La mayor caída se dio en Pesca, con una contracción del 85,7%, mientras que la Industria manufacturera retrocedió 1,8%. En conjunto, estos dos sectores restaron 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

El informe oficial confirma así la persistencia de un escenario de heterogeneidad en la recuperación: mientras la intermediación financiera y la minería sostienen el repunte, ramas tradicionales como la industria aún muestran señales de debilidad.

Actividad económica, sector por sector image