El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

El dólar oficial vive una nueva jornada de furia en el mercado financiero donde su cotización rompió la barrera de los $1.500 en algunos bancos privados. En tanto, en el Banco Nación, el minorista opera en $1.515 para la compra; mientras que el dólar blue se ubica a $1.510.
El jueves, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s379 millones para tratar contener la presión en el dólar oficial.
Por su parte, en el canal de streaming Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".
La fuerte intervención del BCRA y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. El dólar cripto también se unió a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que muestra que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.
dólar blue billetes divisas dólares
Freepik