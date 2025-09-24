Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa El actor volverá a contraer matrimonio luego su boda con Eugenia Tobal en 2011, de quien se divorció en 2012.







Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo tras más de un año en pareja. Instagram

El actor Nicolás Cabré se casará con la productora Rocío Pardo y será su segundo matrimonio luego del que contrajo con la actriz Eugenia Tobal en 2011, el cual terminó con un escándalo que tuvo como protagonista a la China Suárez.

En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, fue el modisto Daniel Casalnovo, quien hizo el traje para él, quien se encargó de revelar los detalles. "Él la invitó a vacacionar a Punta Cana. Fueron con Rufina y la hermana de Rocío. Ahí se lo propuso, fue mucho más sencillo, práctico, sin mucho despliegue le dijo, 'me quiero casar con vos'", comenzó por expresar.

Con respecto a la fiesta en cuestión, agregó: "Se esperan 260 invitados aproximadamente y no va a cobrar cubierto. Se casan el sábado 6 de diciembre a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz en una estancia y dura 3 días. Van 27 familias". De esta manera, desmintió por completo el rumor que se había instalado días atrás y que le significó recibir un sinfín de críticas a Cabré.

Embed - Detalles exclusivos de la boda de Nicolás Cabré en Córdoba

Cabré y Pardo se conocieron en la temporada teatral de Córdoba en 2024 y desde entonces comenzaron una relación amorosa que los llevará a casarse poco menos después de dos años. Además, con motivo de sus respectivos trabajos en Carlos Paz para 2026, esa es la razón por la que eligieron este lugar para su boda.

