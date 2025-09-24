Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa

El actor Nicolás Cabré se casará con la productora Rocío Pardo y será su segundo matrimonio luego del que contrajo con la actriz Eugenia Tobal en 2011, el cual terminó con un escándalo que tuvo como protagonista a la China Suárez.
En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, fue el modisto Daniel Casalnovo, quien hizo el traje para él, quien se encargó de revelar los detalles. "Él la invitó a vacacionar a Punta Cana. Fueron con Rufina y la hermana de Rocío. Ahí se lo propuso, fue mucho más sencillo, práctico, sin mucho despliegue le dijo, 'me quiero casar con vos'", comenzó por expresar.
Con respecto a la fiesta en cuestión, agregó: "Se esperan 260 invitados aproximadamente y no va a cobrar cubierto. Se casan el sábado 6 de diciembre a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz en una estancia y dura 3 días. Van 27 familias". De esta manera, desmintió por completo el rumor que se había instalado días atrás y que le significó recibir un sinfín de críticas a Cabré.
Cabré y Pardo se conocieron en la temporada teatral de Córdoba en 2024 y desde entonces comenzaron una relación amorosa que los llevará a casarse poco menos después de dos años. Además, con motivo de sus respectivos trabajos en Carlos Paz para 2026, esa es la razón por la que eligieron este lugar para su boda.
La actriz China Suárez decidió irse a vivir con Mauro Icardi a Turquía y se reveló que su hija Rufina fue anotada en un colegio, por lo que el actor Nicolás Cabré ya no convivirá con su pequeña y se deberá esperar a los próximos días para entender cómo fue la negociación.
