Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Los resultados preliminares indican que Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron torturadas antes de morir. La menor de edad fue la más golpeada, mientras que los cuerpos muestran heridas de extrema violencia.

Los resultados de la primera autopsia preliminar de las tres jóvenes halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela confirmaron que los asesinatos fueron producto de tortura seguida de muerte. Según los informes preliminares, las víctimas, Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, fallecieron entre las 0 y las 2 de la mañana del sábado. El último contacto de las jóvenes con sus familiares había sido el viernes a las 21.30, y llegaron a la vivienda donde fueron asesinadas alrededor de las 23.30.

La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.
Una de las mujeres mayores de edad presentaba fractura de cráneo, heridas punzocortantes en el cuello y lesiones aplastantes en la cara, evidenciando que fue brutalmente golpeada. La otra víctima mayor de edad sufrió luxación cervical, golpes graves en rostro, manos y pies encintados, además de heridas en el cuello y la cara realizadas postmortem, aparentemente para dificultar la identificación.

La menor de edad, en tanto, sufrió cortes en los dedos de la mano izquierda, heridas profundas en el cuello, la cara y la oreja, y quemaduras en los dedos que habrían sido provocadas en vida. Según los peritos, los patrones de violencia indican que se trató de tortura para obtener información antes del asesinato, siendo ella la víctima que sufrió mayor ensañamiento.

La investigación preliminar apunta a que las jóvenes fueron citadas bajo un engaño: una propuesta económica falsa que habría sido utilizada para atraerlas a la vivienda. Además, se registró una amenaza previa a la menor de edad: “Devolve lo que robaste”. Fuentes policiales indican que existen vínculos con una banda narco, que podría estar relacionada con el crimen.

