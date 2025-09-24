Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

El programa televisivo Polémica en el bar sufrió su primera renuncia y apenas días después de lo que fue su pésimo debut en materia de rating, por lo que el canal América TV quedó ante una inesperada situación en la que ya encontró su reemplazo.
Tras el paupérrimo rating del debut, una de las figuras del programa decidió dar un paso al costado por "problemas de horario".
La información llegó por parte de la periodista Sofía Úbeda en su cuenta de X, donde reveló: "Silvina Escudero estará en el lugar de Marina Calabró en Polémica en el bar a partir de la semana que viene". Con estas palabras, sorprendió a ese único punto de rating que tuvo el programa, ya que la única mujer que había en el ciclo decidió irse tras apenas dos días.
"'Sabes que no me recupere para hoy, estoy mega engripada así que voy la semana que viene', me contestó la modelo. A partir del lunes se incorporará al panel", concluyó Úbeda. De esta manera, el ciclo no tendrá ninguna mujer hasta la próxima semana y la propia Calabró decidió justificarse de una insólita manera que hizo mucho ruido.
Con motivo del escándalo que se generó por su salida, Marina Calabró envió un audio por WhatsApp a la misma periodista y en el mismo confesó: "Lamento que por el cambio de horario no puedo estar. Se me hace imposible y lo lamento mucho, no nos pusimos de acuerdo". Así, se justificó con la hora en la que sale al aire el programa, algo muy llamativo porque dos días atrás sí fue parte del ciclo.
